Son dakika! PKK/KCK operasyonunda yakalanan 37 zanlı adliyede - Son Dakika
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Son dakika! PKK/KCK operasyonunda yakalanan 37 zanlı adliyede

06.07.2022 16:25

Gelen son dakika haberine göre Adana merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ve bazı HDP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ve bazı HDP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Haziran'da 35 zanlının gözaltına alındığı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında aranan 2 kişi daha yakalandı.

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ile HDP Adana İl Başkanı Mehmet Karakış ve İl Başkan Yardımcısı Helin Kaya, ayrıca KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak ve örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu M.S'nin de aralarında olduğu 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Polis, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddia edilen 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik 28 Haziran'da Adana merkezli Mersin, Diyarbakır, Mardin ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk, HDP Adana İl Başkanı Mehmet Karakış ve İl Başkan Yardımcısı Helin Kaya ile KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak ve örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu M.S'nin de aralarında olduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Polis, operasyon kapsamında Seyhan Belediyesi binasında da arama yapmıştı.

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Kocasını bıçakla yaraladı Kocasını bıçakla yaraladı Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 37 zanlı adliyede Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 37 zanlı adliyede
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika! PKK/KCK operasyonunda yakalanan 37 zanlı adliyede - Son Dakika

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