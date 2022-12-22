Terör örgütü PKK'nın kampında teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" nedeniyle düşürüldü - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'nın kampında teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" nedeniyle düşürüldü

22.12.2022 17:05

Terörist Volkan Bora ile terör örgütü PKK'nın kamplarında fotoğrafları ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve hakkında fezleke hazırlanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği, "devamsızlık" nedeniyle düşürüldü. Söz konusu karar 330 oyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu, tutuklu bulunan HDP'li Semra Güzel'in devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karma komisyonun dosyasını gündemine aldı. Güzel adına HDP Milletvekili Rüştü Tiryaki Genel Kurul'da savunma yaptı. İçtüzük gereği oylamanın yapılabilmesi için 24 saat geçmesi gerekiyordu.

330 KABUL OYU İLE VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Sürenin tamamlanmasıyla Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Genel Kurul'da oylama yapıldı. Oylama sonucunda 330 kabul oyu ile Güzel'in milletvekilliği düşürüldü. Güzel'in vekilliğinin düşmesi adına gereken 301 oy fazlalıkla sağlanmış oldu.

Terör örgütü PKK'nın kampında teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği 'devamsızlık' nedeniyle düşürüldü

"TUTUKLU OLMASI NEDENİYLE YASAMA FAALİYETLERİNE KATILAMADIĞI" GEREKÇESİ

Güzel'in terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından hakkındaki yakalama kararı nedeniyle tutuklanması ve bu nedenle "yasama faaliyetlerine katılamadığı" gerekçesiyle vekilliğinin düşürüldüğü ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Adıyaman kırsalında yaptığı operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Boran'ın cep telefonundan, Semra Güzel ile silahlı ve samimi fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Mart ayı başında Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılarak "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamasından yakalama kararı çıkarılmıştı. Türkiye'den kaçmaya çalıştığı sırada İstanbul'da yakalanan Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Semra Güzel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK'nın kampında teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği 'devamsızlık' nedeniyle düşürüldü - Son Dakika


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