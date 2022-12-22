Terör örgütü PKK'nın kampında teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği 'devamsızlık' nedeniyle düşürüldü

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Güzel'in terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından hakkındaki yakalama kararı nedeniyle tutuklanması ve bu nedenle "yasama faaliyetlerine katılamadığı" gerekçesiyle vekilliğinin düşürüldüğü ifade edildi.

Sürenin tamamlanmasıyla Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Genel Kurul'da oylama yapıldı. Oylama sonucunda 330 kabul oyu ile Güzel'in milletvekilliği düşürüldü. Güzel'in vekilliğinin düşmesi adına gereken 301 oy fazlalıkla sağlanmış oldu.

Meclis Genel Kurulu , tutuklu bulunan HDP'li Semra Güzel 'in devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karma komisyonun dosyasını gündemine aldı. Güzel adına HDP Milletvekili Rüştü Tiryaki Genel Kurul'da savunma yaptı. İçtüzük gereği oylamanın yapılabilmesi için 24 saat geçmesi gerekiyordu.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Adıyaman kırsalında yaptığı operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Boran'ın cep telefonundan, Semra Güzel ile silahlı ve samimi fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Mart ayı başında Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılarak "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamasından yakalama kararı çıkarılmıştı. Türkiye'den kaçmaya çalıştığı sırada İstanbul'da yakalanan Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.