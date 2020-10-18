Son dakika... Pompeo'dan "İran ile silah ticaretine yaptırım uygulamaya hazırız" mesajı - Son Dakika

Son dakika... Pompeo'dan "İran ile silah ticaretine yaptırım uygulamaya hazırız" mesajı

18.10.2020 19:07
Son dakika... Pompeo'dan

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran ile silah ticaretine giren kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamaya hazır olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran ile silah ticaretine giren kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamaya hazır olduğunu bildirdi.

İran'ın, BM'nin kendisine yönelik silah ambargosunun kaldırıldığını duyurması üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo, 19 Eylül'de attıkları adımla İran'a yönelik silah ambargosu da dahil tüm BM yaptırımlarını tekrar getirdiklerini ifade etti.

İran'a belirli konvansiyonel silahların ihracatı ya da bu ülkeden silah alınmasının BMGK kararlarının ihlali olacağını aktaran Pompeo, "ABD, İran'a yönelik konvansiyonel silah tedariği, satışı ya da transferine katkı bulunan kişi ve kuruluşları yaptırıma çarptırmak için tüm ülke içi yetkilerini kullanmaya hazırdır. Ayrıca, bu silahlara ilişkin teknik eğitim, mali destek ve hizmet ya da herhangi bir şekilde yardım sağlayan kişi ve kurumlara da yaptırım uygulamaya hazırız. Orta Doğu'da barış ve istikrar isteyen ve terörle mücadeleyi destekleyen tüm milletler İran ile tüm silah işlerinden kaçınmalıdır." mesajını verdi.

İran'a silah satışının bölgedeki tansiyonu artırdığını ileri süren Pompeo, terör gruplarının eline daha fazla silah verdiğini, İsrail ve diğer barışçıl ülkelerin güvenliğini tehlikeye attığını kaydetti.

Pompeo, "Son 10 yıldır, ülkeler çeşitli BM önlemleri çerçevesinde İran'a silah satışından kaçındı. Şimdi bu yasaklara karşı gelen bir ülke, barış ve güvenliğin yerine çatışma ve gerginliği tırmandırmayı seçmiş demektir." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın önünde şu anda iki seçenek olduğunu vurgulayan Pompeo, bu ülkenin ya BM yaptırımlarını ihlal ederek silah satın almayı sürdürmeyi ya da fonlarını İran halkı için kullanmayı seçebileceğini belirtti.

BM'nin İran'a silah ambargosunun kaldırılması

ABD'nin, BM'nin 2007'den bu yana İran'a uyguladığı ve nükleer anlaşma kapsamında bugün itibarıyla sona eren silah ambargosunu yenileme girişimleri ağustosta BMGK'de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bunun üzerine ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, Konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı (snapback) tetiklemişti.

ABD, BMGK üyelerinin anlaşmadan çekilen bir ülkenin söz konusu mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini açıklamasına rağmen İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarını tek taraflı olarak 19 Eylül'de uygulamaya başlamıştı.

ABD yönetimi, İran'a yönelik tek taraflı uyguladığı silah ambargosunu delen ülkelere yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Tahran'ın 2015'te BMGK daimi üyeleri ve Almanya arasında imzaladığı nükleer anlaşma uyarınca, 13 yıldır uygulanan uluslararası silah ambargosu ile bazı İranlı yetkililere yönelik getirilen uluslararası seyahat yasağının kaldırıldığı belirtilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Silah, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Pompeo'dan 'İran ile silah ticaretine yaptırım uygulamaya hazırız' mesajı - Son Dakika

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