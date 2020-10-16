Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da basın toplantısı düzenliyor - Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da basın toplantısı düzenliyor

16.10.2020 19:12
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da basın toplantısı düzenliyor, System.String[]

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da koronavirüs salgınındaki son durumla ilgili basın toplantısı düzenliyor. Yaza göre sonbahar ve kış aylarının koronavirüs salgını açısından daha riskli olduğunu belirten Bakan Koca, "Bu mevsimlerde virüsün yayılım imkanı genişleyecek" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili çalışmaları yerinde görmek için başlattığı il gezileri için Erzurum'a gitti. Bakan Koca, kentteki incelemelerinin ardından basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Koca'dan konuşmasından satır başları:

"Bu ziyaretlerle çalışma toplantılarının amacı birden fazladır. İlki salgınla mücadelede yerinde olmak. Şehirlerimizde devam eden sağlık yatırımlarımızı kontrol etmek ve yerinde takip etmektir. Size şehir şehir yaptığımız ziyaretlerin 3 sebebini saydım. 4. sebebi salgına karşı alınması elzem tespitleri buraya gelerek size anlatma ihtiyacı duymamızdır.

"MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALI YAYGINLAŞMALI"

Maske mesafe ve temizlik kuralının yaygınlaşlıdır. Yaza nispetle oldukça riski olan sonbahar aylarına girdik. Önümüz kış. Artık vaktimizin çoğu kapalı alanlarda geçecek. Sonbahar ve Kış koronavirüs için fırsat ayları olacak. Koronavirüs bir de girip üzerinden yayılırsa salgınla mücadele etmek zorlaşır. Aynı tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz.

DÜNYADA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 39 MİLYONA ULAŞTI

Tüm dünyada hayatı tanınmaz hale sokan salgın geçen yılın Aralık ayında başlamıştı. Artık nerede başladığının anlamı yok. Eldeki bilgilere göre virüs bugüne denk en az 39 milyon kişiye bulaştı. Bunu unutmayın bu sayı en başta 1'di. 1 sayısı 39 milyona ulaştı.

"VİRÜSÜN YAYILIM İMKANI GENİŞLEYECEK"

Yaza nispetle oldukça riskli olan sonbahar aylarına girdik. Önümüz kış. Zamanımızın büyük kısmı kapalı alanlarda geçecek, virüsün yayılım imkanı genişleyecek."

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da basın toplantısı düzenliyor

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da basın toplantısı düzenliyor - Son Dakika

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