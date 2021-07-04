Son dakika... Salda Gölü'ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını - Son Dakika

Salda Gölü'ne normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akını

Ziyaretçiler Salda Gölü'nün beyaz kumu ve rengine hayran kalıyor

Salda'da bol bol fotoğraf çektirip, güneşli havanın tadını çıkardılar

BURDUR - Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Plajlarda güneşli havanın tadını çıkaran ziyaretçiler, yöresel ürün stantlarından da alışveriş yaptı.

Beyaz kumu ve turkuaz mavisi rengiyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü, son yılların en cazip mekanları arasında yer alıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Mars'taki Jezero krateriyle benzer özellikler gösterdiğini açıklamasının ardından Salda Gölü'ne olan ilgi de her geçen gün artıyor. Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından ilk hafta sonunda Salda Gölü'ne ziyaretçi akını yaşandı. Salda Gölü'nü sabah saatlerinden itibaren çok sayıda tur aracı ziyaret etti. 'Maldivler' olarak bilinen plajda bölgeye özgü ürünlerden alan ziyaretçiler, 'Salda' yazısının bulunduğu alanda bolca fotoğraf çektirdi. Koruma alanında bulunan bu bölgede göle giremeyen ziyaretçiler, belirlenen alanlarda yürüyüş yaptı. Salda Gölü'nde halk plajında ise suya girilmesine izin veriliyor. Bu kapsamda 'Maldivler' olarak bilenen plajda göle giremeyen ziyaretçiler, halk plajında suya girerek güneşli havanın tadını çıkardı.

"Herkesin gelip görmesi gereken yerlerden biri"

Özlem İlgen, İzmir'den tur kafilesi ile Salda'ya geldiğini belirterek, manzarayı çok beğendiğini söyledi. İlgen, "Burası çok güzel, tam bir doğa harikası. Ülkemizde gezilip görülmesi gereken çok güzel yerler var. Tur olarak geldik, çok memnun kaldık. Herkesin gelip görmesi gereken yerlerden biri" dedi.

"Öğrencilerimiz de gelip burayı görsün"

Figen Fert de İzmir'den geldiğini belirterek, turda yer alanların çoğunlukla öğretmen ve veli olduğunu ifade etti. Salda'yı çok merak ettiklerini kaydeden Fert, "Korunması gereken bir yer. Gelecek nesillere bırakılması gerekiyor. Öğrencilerimiz de gelip burayı görsün. Doğa harikası bir yer olduğunu görünce inandım. Umarım gelecek Türkiye'sine güzel bir yeri koruyarak teslim ederiz" diye konuştu.

"Geldik, bayıldık, çocuklar çok sevdi"

Halk plajını ailesiyle birlikte ziyaret eden Aytaç Tavlı, Marmaris'ten geldiklerini ve ilk kez Salda Gölü'nü gördüklerini söyledi. Tavlı, "Eşim gelmeyi çok istiyordu. Bu sene nasip oldu. Geldik, bayıldık, çocuklar çok sevdi. Yavaş yavaş da Pamukkale'ye doğru gideceğiz" dedi.

Abdullah Şişik ise Salda Gölü'nü çok beğendiğini söyledi. Şişik, " Amasya'dan geliyoruz. İlk kez geliyorum. Diğer tarafta göle girmek istedik izin verilmedi. Buradan Pamukkale'ye gideceğiz. Gelmişken burayı da görelim dedik, güzel yer" dedi.

"Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyorduk"

Plajda ailesiyle vakit geçiren Metin Öncül, Ankara'dan geldiğini belirterek, "Harika bir yer, görmeyi çok istedik. Bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk. Allah'ın vergisi, insanlara bahşettiği bir tabiat. Normalleşmeyle insanlar rahatladı, hastalığın psikolojisini atlattı. Hayatımızdan memnunuz" ifadelerini kullandı.