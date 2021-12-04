Üye Girişi
Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı

04.12.2021 15:13
Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı

Son dakika habere göre - Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi akın etti Aile yakınlarının acısını paylaşan Bakan Soylu;

- Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi akın etti

Aile yakınlarının acısını paylaşan Bakan Soylu; " 9 teröristi oraya gömdük, Allah bizi ona mahcup etmesin"

MERSİN - Tunceli'deki Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu(32), memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aileye, "9 teröristi oraya gömdük, Allah bizi ona mahcup etmesin" dedi.

Tunceli- Ovacık kırsalında Eren Kış-6 Mercan Dağları operasyonunda bir grup teröristle dün sağlanan temas neticesi çıkan çatışmada 2 terörist ölü, biri de sağ ele geçirilmişti. Operasyonun ilk aşamasında çatışmada ağır yaralanan jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutluise kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Mutlu'nun naaşı Elazığ'da düzenlenen törenin ardından uçakla Adana'ya oradan da karayolu ile memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi. Şehidin naaşı burada helallik için önce baba Ali ve Anne Emine Mutlu'nun yaşadığı Tabiye Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Daha sonra şehidin naaşı Erdemli Ulucamii yanındaki meydana getirildi .Burada İl Müftü Yardımcısı Hasan Küçük tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Alata Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, MHP ve AK Parti Mersin milletvekilleri, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, diğer il ilçe protokolü, ailesi, yakınları, emniyet personeli ve askeri erkan ile 10 binden fazla kişi katıldı.

Aile yakınlarının acısını paylaşan Bakan Soylu, "9 teröristi oraya gömdük, Allah bizi ona mahcup etmesin" derken, baba "O benim kahramanım" diye cevap verdi.

Törenin yapıldığı çevrede bulunan tüm binalar da Türk bayrakları dalgalandı. Öte yandan 1 yıl önce evlenen şehit Astsubay Mutlu'nun eşi Melike'nin ilk çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı
Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı

Astsubay, Tunceli, Mersin, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu 16:13 Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu
Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler! 16:12 Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu 15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! 08:55 Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!

Son Dakika Haberleri
16:12 Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu
16:12 Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler!
16:11 N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak!
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu
15:53 Kıyamet gibi! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü
15:50 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun!
15:39 Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!
15:36 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!
15:33 Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek
Işın Karaca'dan "totolar bile yalan" paylaşımı! Işın Karaca'dan "totolar bile yalan" paylaşımı!         
16:15
Anne ve 3 oğlu aynı anda öldü! İki araç kafa kafaya çarpıştı! Anne ve 3 oğlu aynı anda öldü! İki araç kafa kafaya çarpıştı!         
16:13
N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak! N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak!         
16:11
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 16:19:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Mutlu'yu 10 bin kişi uğurladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement