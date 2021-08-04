MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinin Çökek Mahallesi'nde dün çıkan ve Dereköy Mahallesi'ne de sıçrayan yangın, günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerin de devreye girmesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Seydikemer'in kırsal Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 1 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark edenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangına havadan 1 helikopterle karadan, 2 arazöz, 2 su tankeri, 3 dozer, 2 itfaiye aracı ve orman işçileri ile müdahale edildi. Alevler kontrol altına alındı. Yangın, gece saatlerinde tekrar kontrolden çıktı. Alevler, 1 ev ve 1 ahıra tamamen, 1 eve de kısmen zarar verdi. Bir ahırdaki hayvanlar, son anda kurtarıldı. Karadan gece boyu yangına müdahale edildi. Sabah günün ilk ışıklarıyla helikopterle yeniden alevlere müdahaleye başlandı. Bölge halkının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Ancak dün saat 01.00 sıralarında rüzgarın da etkisiyle yeniden başlayan yangın, Kabaağaç ve Dip mahallelerine sıçradı. Yangında, Kabaağaç Mahallesi'nde park halindeki 2 otomobil ve 1 traktör yandı. Yoğun dumana neden olan yangın nedeniyle Babadağ'dan Ölüdeniz 'e yapılan yamaç paraşütü uçuşları geçici olarak durduruldu. Muğla 'nın Fethiye ve Seydikemer ile Antalya 'nın Kaş ilçesinden çok sayıda gönüllü vatandaş bölgeye gelerek, yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere, kazma, kürek, dal parçaları ile müdahale etti. Orman ekiplerine, Seydikemer ve Fethiye ilçe belediyeleri ile beton şirketleri su tankerleriyle destek verdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 5 söndürme helikopteri de devreye girerek, alevlere müdahale etti. Yangın, saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı.ÇÖKEK VE DEREKÖY YANIYORSaat 21.30 sıralarında Çökek Mahallesi'nde bir başka yangın başladı. Gece boyunca karadan arazözlerle müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla 1 helikopter de takviye olarak gönderildi. Alevler, yerleşim yerlerine kadar geldi. Yüksek ısı nedeniyle yollardaki asfalt eridi. Çökek'in üst kısımlarında devam eden alevler, rüzgarla birlikte hızla yayılıp, Dereköy Mahallesi'ne sıçradı. Çökek ve Dereköy mahallerindeki evler tahliye edildi. Yoğun duman nedeniyle Dereköy'deki evlerinde mahsur kaldıkları belirlenen toplam 12 kişi, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarılıp, Bayır Toplama ve Yardım Merkezi'ne götürüldü. Gece boyunca karadan müdahale edilen bölgede, gündüz havadan da müdahaleyle alevler kontrol altına alındı.OYUNCU FURKAN KIZILAY DA BÖLGEDE

Soğutma çalışmaları sürerken dizi ve sinema oyuncusu Furkan Kızılay da 2 arkadaşı ile birlikte söndürme çalışmalarına gönüllü destek vermek için İstanbul'dan Seydikemer'e geldi.