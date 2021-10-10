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Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü - Son Dakika

Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü

10.10.2021 10:06
Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü

Son dakika haberlerine göre, Türkiye'de soğuk havalar bu sene sert bir şekilde kendisini gösterdi. Ardahan'da gece saatlerinde hava sıcaklığı -1'e kadar düştü. Vatandaşlar sobalarını yakmak zorunda kaldı.

Türkiye, geçtiğimiz senenin aksine bu sene erkenden soğukları yaşamaya başladı. İstanbul'da yağmur etkili olurken, Doğu bölgesinde ise hava sıcaklığı -1'e kadar indi.

PARÇALI VE AZ BULUTLU OLACAK

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 1 dereceyle Ardahan'da kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

EN YÜKSEK SICAKLIK TUNCELİ'DE

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da sıfırın altında 1, Kars'ta sıfır, Erzurum'da 2, Ağrı'da 3, Erzincan'da 5, Iğdır'da 6 ve Tunceli'de 9 derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 28, Erzincan'da 25, Ağrı'da 22, Iğdır'da 21, Erzurum'da 19, Kars ve Ardahan'da 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü

Doğu Anadolu Bölgesi, Tunceli, Türkiye, Ardahan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü - Son Dakika
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