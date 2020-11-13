Son dakika... Sokakta kornişle öğrendikleri kayakta şampiyonluk hedefliyorlar - Son Dakika

Son dakika... Sokakta kornişle öğrendikleri kayakta şampiyonluk hedefliyorlar

13.11.2020 11:07
Son dakika... Sokakta kornişle öğrendikleri kayakta şampiyonluk hedefliyorlar, System.String[]

Son dakika spor haberi... Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, çocuk yaşlarda korniş kullanarak kayağı öğrenen Tunceli Atlas Spor Kulübünün kayakçıları, kışın yapılacak yarışmalarda başarı elde etmek için tekerlekli kayakla asfaltta zorlu antrenman yapıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, çocuk yaşlarda korniş kullanarak kayağı öğrenen Tunceli Atlas Spor Kulübünün kayakçıları, kışın yapılacak yarışmalarda başarı elde etmek için tekerlekli kayakla asfaltta zorlu antrenman yapıyor.

Munzur Dağları arasında kurulu olan ve Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Mercan Vadisi ve Harami Deresi gibi doğal güzelliklere ev sahipliği yapan 1500 rakımlı Ovacık'ta, çetin geçen kış şartları kayağa yönelen sporculara avantaj sağlıyor.

Her yıl yaklaşık 3 metre karın yağdığı ilçede, geçmiş yıllarda mahalle ve sokak aralarında kaymak için kornişten faydalanan çocuklar, şimdilerde ise birer milli sporcu olarak katıldıkları ulusal ve uluslararası kayak yarışmalarında başarılar elde ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2015 yılında, 5 milyon liralık yatırımla hizmete sunulan Ovacık Kayak Merkezi sayesinde kuzey ve Alp disipliniyle tanışan Tunceli Atlas Spor Kulübü bünyesindeki 5 sporcu da çocukken eğlenmek için kornişle başladıkları kayakta gözünü şampiyonluklara çevirdi.

Kulüp başkanı ve aynı zamanda antrenör olan Umut Gürcan gözetiminde, haftanın 6 gününde bir araya gelen kayakçılar, tekerlekli kayaklarla yaklaşık 5 saatlik bir çalışma gerçekleştiriyor.

Mahalle ve sokak yollarını ya da köylerin kara yollarını parkur olarak kullanan kayakçılar, hayallerine kavuşmak için her türlü zorluğa göğüs gererek, yağmur çamur demeden güç depoluyor.

"Yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler"

Antrenör Umut Gürcan, AA muhabirine, çocuk yaşlarda kayağa başladığını ve katıldığı yarışmalarda elde ettiği başarılarla milli sporcu olduğunu söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden mezun olduktan sonra spor kulübü kurduğunu belirten Gürcan, ilçedeki çocuk ve gençlerin kayağa yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

İlkbahar mevsiminden bu yana antrenmanlara devam ettiklerini aktaran Gürcan, şöyle konuştu:

"Şu an da sporcularımız ile önümüzdeki sezon yapılacak olan kayak ve oryantiring yarışmalarına hazırlanıyoruz. Sporcularımız motive bir şekilde yarışmalara hazırlanıyor. Yağmur çamur demeden her gün antrenmanlarını yapıyor. Sporcularımız önümüzdeki sezon yapılacak olan Türkiye elemelerini geçtikleri takdirde uluslararası yarışlara katılacak. Sporcularımız bu elemeleri çok kolay bir şekilde geçecek ve yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler."

Gürcan, yazın antrenmanları tekerlekli kayak ile yaptıklarını belirterek, "İlçemizde kış şartları çok ağır geçiyor. Ancak bu bizim için pek sorun değil ve hatta büyük bir avantaj. Burada antrenmanlarımızı iyi şekilde yapabiliyoruz ve dilediğimiz alanda kendimiz pist açıp çalışma gerçekleştirebiliyoruz. Gerektiği zamanda Ovacık Kayak Merkezi'ne gidip orada antrenman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç sporcuların büyük hedefleri var

Sporculardan Boran Can Yarar da çocukluğunda korniş ile mahalle ve sokak aralarında kayak yaparak eğlendiğini anlattı.

Ovacık Kayak Merkezi'nin açılmasıyla kayakta kendini geliştirdiğini aktaran Boran Can, "Mahallemde yaşayan büyüklerin bu sporu yaptığını gördüm. Bende bu sporu yapmaya başladım. Yaklaşık 7 yıldır bu sporu yapıyorum. Kayaklı oryantiring ve kayaklı koşu yarışmalarına hazırlanıyorum. Hedefim milli sporcu olmak. Uğraştığımız spor gerçekten çok güzel. Küçüklerimizin de bu spora yönelmesini isterim." diye konuştu.

Kayak sporcusu Zeynel Abidin İşcan da branşında Türkiye Şampiyonası'na katılarak milli takıma seçildiğini dile getirdi.

Gelecek sezon yarışmalarına iddialı hazırlandıklarını söyleyen Zeynel Abidin, "Geçen yıl İsveç'te yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ülkemi temsil ettim. Hedefim önümüzdeki sezon yurt dışında yapılacak olan yarışmalarda şampiyon olmak." şeklinde görüş belirtti.

Tunceli, Ovacık, Atlas, Çocuk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... Sokakta kornişle öğrendikleri kayakta şampiyonluk hedefliyorlar - Son Dakika Spor


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