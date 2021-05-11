Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Bakan Koca'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı grafiğe göre vaka sayısı en çok düşen iller; Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul, Tekirdağ, Erzincan, Giresun, Yalova, Kocaeli ve Edirne oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak" dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN DİĞER İLLER

Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre, vaka sayısı en çok azalan diğer iller ise Erzincan, Giresun, Yalova, Kocaeli ve Edirne oldu.