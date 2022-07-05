Son dakika... Tükürük kavgasında eski milli atlet öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika... Tükürük kavgasında eski milli atlet öldürüldü

05.07.2022 00:58
Son dakika... Tükürük kavgasında eski milli atlet öldürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da üst kat komşusunun, eski milli atletin oğlunun kafasına tükürmesi nedeniyle çıkan kavganın ardından kurulan pusu sonrası, eski milli atlet pompalı tüfekle öldürüldü.

Adana'da üst kat komşusunun, eski milli atletin oğlunun kafasına tükürmesi nedeniyle çıkan kavganın ardından kurulan pusu sonrası, eski milli atlet pompalı tüfekle öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Lokman D. (33), alt kat komşusu Onur Pekyen'in (31) başına tükürünce tartışma çıktı. Komşuların kavgası, baba Ahmet Pekyen'in (66) araya girmesiyle sonlandı. Kavga sırasında Lokman D.'nin, Pekyen ailesini "Sizi öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Ayrıca bir yıldır balkondan çöp attığı iddia edilen Lokman D. ile Pekyen ailesi arasında husumet olduğu öğrenildi.

Bu sabah av tüfekli saldırıya uğrayan Ahmet Pekyen'in, tükürük kavgası nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Lokman D.'nin, elektrik teknisyeni Onur Pekyen'in işten dönüş saatini takip edip balkonda beklemeye başladığı belirlendi. Bu sırada baba Ahmet Pekyen'in, oğlunun kavgaya karışmaması için apartmanın önüne geldiği, o esnada Lokman D.'nin, balkondan baba Pekyen'e ateş açtığı belirtildi.

Silahlı saldırının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Lokman D.'yi cinayette kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Emniyete götürülen Lokman D.'nin, sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Pekyen'in yeğeni Ahmet Geçgin, "Üst kat komşusu sürekli balkondan çöp attığı için aralarında tartışma yaşanıyordu. Dün de kuzenimin başına tükürünce aralarında kavga çıkmış. Şüpheli de kuzenimin iş çıkış saatinde balkonda pusu kurmuş. Babasını görünce ona ateş etmiş" diye konuştu.

Ortaokul yıllarında atletizm milli takımına seçilen, Türkiye birincilikleri bulunan ve Balkan Şampiyonası'nda 6'ncı olan Ahmet Pekyen'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Tükürük kavgasında eski milli atlet öldürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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