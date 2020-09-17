Vali Yerlikaya, 101 şehit ve gazi ailesine devlet övünç madalyasını takdim etti - Son Dakika

Vali Yerlikaya, 101 şehit ve gazi ailesine devlet övünç madalyasını takdim etti

Vali Yerlikaya, 101 şehit ve gazi ailesine devlet övünç madalyasını takdim etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından şehit ve gazi ailelerine tevcih edilen Devlet Övünç Madalyalarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.

Vali Yerlikaya, 101 şehit ve gazi ailesine devlet övünç madalyasını takdim etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından şehit ve gazi ailelerine tevcih edilen Devlet Övünç Madalyalarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından tevcih edilen "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni"nde 101 gazi ve şehit ailelerine madalyalarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Wow İstanbul Hotel'de gerçekleştirilen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'nci Ordu Komutanı Org. Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Başkan Vekili Hüseyin Aksu, İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güv. Marmara ve Boğ. Bölge Komutanı SG. Alb.Tayfun Paşaoğlu, Muharip Gaziler Derneği Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, 15 Temmuz Derneği temsilcileri, 101 Şehit ve Gazi Ailesi katıldı.

"Elini, ayağını, başını, gözünü, kulağını, canını ülkesinin için gözünü kırpmadan feda edenlerin unvanı maddi bir unvan değil"

Törende konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, " Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Osman Gazi. hem cihan devleti Osmanlı'nın, hem Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi unvanını taşıyor. Gazilik kurucu bir unvan kurucu bir güç koruyucu bir kalkan. Bir millet, Bir memleket bilinci bir şehadet, bir şehitlik yolu. Vatan evlatları, bu bilinçle nice destanlar yazdılar. Vatana; can oldular, istikbal oldular, istiklal oldular. Gazilerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1 mart 1922'de meclis kürsüsünden: "Bütün devletlerin kurtuluşu şu sözdedir. Barış ve esenlik istersen savaşa hazır ol." diye hitap etmişti. Bu söz, Şehitlerimiz ve Gazilerimizin rehberidir. Düşmana ve tehdide karşı milli duruşumuzdur. Devletlerinin, milletlerinin, memleketlerinin barış ve esenliği için vazgeçtikleri canları; aldıkları yaralarla, Şehit ve Gaziler bir milletin varlığının teminatıdır. Vatanın selameti için; sınır boylarında, Afrin' de, el bab'ta, İdlip 'te Kandil'de, Akdeniz'de, Libya'da görev başında bulunanlar, şehit ya da gazi olmayı şeref sayan aynı ruhun, aynı ecdadın evlatları. Elini, ayağını, başını, gözünü, kulağını, canını ülkesinin barış ve esenliği için gözünü kırpmadan feda edenlerin unvanı şüphesiz maddi bir unvan değil" dedi.

"Devlet Övünç Madalyası, kendilerine milletçe duyduğumuz şükranın sembolik bir nişanı"

Devlet Övünç Madalyası'nın gazi ve şehit ailelerine duyulan şükranın sembolik bir nişanesi olduğunu aktaran Yerlikaya, "Gazilerimiz ve Şehit yakınlarına tevcih ettiğimiz Devlet Övünç Madalyası, kendilerine milletçe duyduğumuz şükranın sembolik bir nişanı. Aziz hatıralarına, büyük fedakarlıklarına, yeryüzü durdukça ne yapsak, az gelir, az kalır. Şehit ailelerimiz, değerli Gazilerimiz, her birimiz bir Şehit, bir Gazi namzediyiz. 15 Temmuz'da bütün dünya gördü. 83 milyon böyleyiz. Ancak Şehitlik de Gazilik de nasip işi. Şehit ve Gazi olamıyorsak, Şehit ve Gazilerin maneviyatına sığınmak, onların ali makamlarına gereken ihtimamı göstermek, hepimizin boynunun borcu" diye konuştu.

Vali Yerlikaya, 101 şehit ve gazi ailesine devlet övünç madalyasını takdim etti

İstanbul Valisi, İstanbul, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya, 101 şehit ve gazi ailesine devlet övünç madalyasını takdim etti - Son Dakika


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