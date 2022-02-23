Son Dakika | Zeytinburnu'nda öldüresiye dayak kamerada - Son Dakika
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Son Dakika | Zeytinburnu'nda öldüresiye dayak kamerada

23.02.2022 09:05

Son dakika haberleri: - Zeytinburnu'nda öldüresiye dayak kamerada Yabancı uyruklu 2 genç alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları yabancı uyruklu 4 kişiden tekme tokat dayak yedi İstanbul Zeytinburnu'nda bir işyerinin önünde oturan yabancı uyruklu 2 genç, alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli...

- Zeytinburnu'nda öldüresiye dayak kamerada

Yabancı uyruklu 2 genç alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları yabancı uyruklu 4 kişiden tekme tokat dayak yedi

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda bir işyerinin önünde oturan yabancı uyruklu 2 genç, alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları yabancı uyruklu 4 kişiden öldüresiye dayak yedi. Yaşanan saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu iki grup arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet vardı. 2 kişi daha önceden çalıştıkları dükkanın önünde otururken husumetli oldukları 4 kişi geldi. Gelen grup hiçbir şey konuşmadan tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle kavga ayrıldı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Öldüresiye dayak kamerada

Sokak ortasında öldüresiye dayak bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yabancı uyruklu 2 gencin dükkan önünde otururken husumetli olduğu kişiler tarafından saldırıya uğraması görülüyor.

"Bunlara vurmaya başladılar"

Kavgayı gören berber esnafı, "İki kişi oturuyordu. Buradan geçen 3 kişi vardı. Bunlara vurmaya başladılar. Ondan sonra iki tarafta ayrıldılar. Bilmiyorum daha sonra ne oldu? 3-4 kişiydi bir grup, diğer grup 2 kişiydi. Kavganın nedenini bilmiyorum. Ben yetişemedim, ben geldiğimde zaten ayrılmıştılar" dedi.

"Bir tane arkadaşı yerde baya bir dövdüler"

Kavgaya tanık olan lokanta sahibi Murat Arslan, "Bir tane arkadaşı yerde baya bir dövdüler. Baya bir tartakladılar. Ben geldim, 'Ne yapıyorsunuz orada?' diye bağırdım. Onlara, bağırınca onlar geri çekildiler. Bu 4 kişi ayağa kalktı. İleriye doğru gittiler. Tam giderken burada birisi bir şey konuşunca dövmeye kalkacaklardı. Tekrar ben devreye girdim. Orada onlara bağırdım, çağırdım oradan uzaklaştılar. Ondan sonra onlara 'Siz ne yapıyorsunuz?' diye sordum. 'İnsanların huzurunu bozuyorsunuz. Ayıp' dedim. Burada bir sürü insan da bakıyordu. Öyle deyince bunlar gitti" şeklinde konuştu.

"Ben olmasaydım belki çocuğu öldüreceklerdi"

Kavgaya şahit olup kavgayı ayıran Arslan, "Şurada onlarla bağlantılı bir arkadaş vardı. Ona 'Burada insanların huzurunu bozma hakkına sahip değilsiniz' dedim. 'Bir daha olmasın' dedim. Yalnız o yerde olan şahıs baya bir sendeledi. Ben orada olmasaydım bunlar o çocuğu öldürme şansları olabilirdi. Çocuk baya bir sendeledi. Büyük ihtimal bunlar Suriye ile iş yaptığı için alacak, verecek yüzünden kavga ettiler. Bunlarda öyle bir hırs vardı ki normalde bir adamı bu kadar dövmezler. Hatta bir tanesi bıçağı falan çıkardı. Ben de 'O bıçağı yerine sok, seni döverim' dedim. Sonra bizim mahalleli toplandı. Şunu açıkça ifade edebilirim eğer ben orada olmasaydım burada belki çocuğu öldüreceklerdi" dedi.

Son Dakika | Zeytinburnu'nda öldüresiye dayak kamerada
Son Dakika | Zeytinburnu'nda öldüresiye dayak kamerada
Son Dakika | Zeytinburnu'nda öldüresiye dayak kamerada

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Zeytinburnu, Saldırı, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Zeytinburnu'nda öldüresiye dayak kamerada - Son Dakika


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