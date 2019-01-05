Sondaj Çalışmasında İşçiler Zehirlendi (3)

Bursa
'da, sondaj çalışması sırasında 1 metre çapındaki boru içinde çalışırken su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 işçiden 2'si yaşamını yitirdi.
Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi İzmir
Yolu Caddesi'nde sondaj çalışması sırasında yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içerisine giren 6 işçi, yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilendi.
Arkadaşlarının fenalaştığını fark eden diğer çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis
, itfaiye, AFAD
ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu boru içindeki işçilerden Yasin ve Musa Balandi, Mehmet Ali Ege
, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın
çıkarılarak Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden Yasin Balandi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı borudan çıkarılan diğer işçi Atilla Balandi'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Atilla Balandi'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.