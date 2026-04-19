Sosyal medya fenomeninden sokak ortasında bıçaklı saldırı

Sosyal medyada gündeme oturan olayda, bir sosyal medya fenomeninin açtığı canlı yayında gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı büyük tepki çekti. Sokak ortasında yaşanan olayda, tartıştığı kadını yere yatırarak üzerine çıkan ve bıçaklayan fenomenin o anları saniye saniye yayınlaması izleyenleri dehşete düşürdü.

CANLI YAYINDA TARTIŞMA KANLI BİTTİ

İddiaya göre fenomen, açtığı canlı yayında önce tartıştığı kadına saldırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadını darp eden saldırgan, ardından elindeki bıçakla saldırıya geçti. O anlar canlı yayını izleyen takipçiler tarafından anbean kaydedildi.

“HEPİNİZİ BU HALE GETİRİRİM" DİYE BAĞIRDI

Saldırı sırasında tehditler savurduğu görülen fenomenin, “Hepinizi bu hale getiririm. Beni siz bu hale getirdiniz” şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, büyük tepki topladı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Olay anında çevrede bulunan vatandaşların saldırgana müdahale etmeye çalıştığı ve “yapma” diyerek engel olmaya çalıştığı görüldü. Tüm bu anlar canlı yayına yansırken, görüntüler bir süre sonra kesildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Yaşanan olay sonrası sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte olayın detayları ve saldırganın akıbeti merak konusu oldu.