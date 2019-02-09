Sosyal Medyadan "Cinayetlerin Zamanını" Haber Vermiş

Çukurova Belediyesinde, zabıta müdürü ve komiserini öldüren, amirini de silahla yaralayan zabıta memuru Ahmet Altuğ hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamede, sanığın sosyal medya paylaşımlarından "cinayeti haber verdiği" bilgisi yer aldı.

NEŞET KARADAĞ - Çukurova Belediyesinde, zabıta müdürü ve komiserini öldüren, amirini de silahla yaralayan zabıta memuru Ahmet Altuğ hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamede, sanığın sosyal medya paylaşımlarından "cinayeti haber verdiği" bilgisi yer aldı.



Çukurova Belediyesinde 7 Aralık 2018'deki silahlı saldırıda zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ve zabıta komiseri Habil Aykan'ı (52) öldüren, zabıta amiri Kenan Özdemir'i (52) yaralayan Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şantiyesi zabıta memuru Ahmet Altuğ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Soruşturma savcısının, Altuğ ile ilgili "tasarlayarak 2 kişiyi öldürmek, yaralama, silahla tehdit ve silah bulundurma" suçlarından hazırladığı iddianame, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Altuğ'un 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanığın 1991'de Ceyhan Belediyesinde zabıta memuru olarak göreve başladığı ve 2009'da talebi üzerine Çukurova Belediyesine tayin edildiği, 2017'den itibaren ise zabıta amiri olarak çalıştığı ve çeşitli söylentiler üzerine görevden alındığı belirtildi.



Sanığın cinayeti işleme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin detaylara da yer verilen iddianamede, Altuğ'un olaydan birkaç ay önce sosyal medyadaki paylaşımlarına işaret edildi.



Altuğ'un Facebook sayfasından maktullere ilişkin tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve "6 Aralık'tan sonra görüşelim" ifadesini kullandığı vurgulanan iddianamede, sanığın 7 Aralık'ta da cinayeti işlediği kaydedildi.



Sanığın iddianamede yer alan ifadesinde, "Zabıta amirliği görevinden alınmama neden olan söylentiler üzerine maktul Habil Aykan ve Cengiz Aydoğdu ile aramızda anlaşmazlık vardı, bu yüzden ruhsal çöküntü içine girdim." şeklindeki sözleri dikkati çekti.



Altuğ, olayı nasıl gerçekleştirdiğini ise şöyle anlattı:



"İzin almak için kuruma ait hattan M.Y'yi arayarak Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu'nun yerinde olup olmadığını sordum. Yerinde olduğunu öğrenmem üzerine izin dilekçesi yazdırmak için zabıta müdürlüğü kaleminin bulunduğu zemin kata indim. Burada Habil'i gördüm. Habil'in bana bazı sözler söylemesi üzerine tabancamı çıkartarak Habil'in kafasına doğrultup 'Öldürürüm seni.' diyerek ateş ettim. Habil yaralanıp yere yığılınca birkaç el daha ateş ettim. Çıkıp gitmek istediğim sırada Cengiz Aydoğdu makam odasının kapısının önüne çıkarak bana silahını doğrulttu. Cengiz'in ateş edeceğini düşünerek yaklaşık 5 metre mesafeden rastgele birkaç el ateş ettim. Kapının önünde boğuştuk. Bu sırada birkaç el daha ateş ettim. 'Ahmet seni öldüreceğim.' diyen Kenan Özdemir'in de ayağına ateş ettim. Daha sonra 'Polis çağırın.' diyerek bağırdım."



İddianamenin değerlendirme bölümünde, "Şüphelinin olay günü belediye binasına gelirken cinayeti gerçekleştirmek için silahını yanına aldığı, olay anına kadar geçen süre içerisinde fikrinden vazgeçmediği, bu sebeple olayı tasarlayarak gerçekleştirdiği kanaatinin hasıl olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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