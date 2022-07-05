SOSYAL MEDYADAN 'ESKORT' İLANIYLA 3 MİLYON LİRALIK VURGUN: 11 KİŞİ TUTUKLANDI

KARAMAN'da, sosyal medyadan 'eskort' ilanlarıyla 197 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yaptığı 5 yıldızlı otelin havuzunda yakalanan şebekenin lideri olduğu öne sürülen Hasan G.'nin (26) de aralarında bulunduğu 2'si kadın, 11 kişi tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da yaşayan H.A., nisan ayında sosyal medya üzerinde gördüğü 'eskort' ilanındaki telefon numarasını aradı. H.A., telefona çıkan kadınla birlikte olmak istediğini belirterek, verdiği hesap numarasına 12 bin lira yatırdı. Kadın gelmeyince H.A., dolandırıldığı gerekçesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine özel ekip kurarak çalışma başlattı. Özel ekip, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takiple, 'eskort' ilanı vererek dolandırıcılık yapan şebekenin Denizli ve Manisa merkezli olduğunu, liderliğini de Hasan G.'nin yaptığını belirledi. İlan üzerine arayan kişilerin telefonlarına ise D.K., G.C., G.D. ve H.M. isimli kadınların çıktığı ve karşılarındaki kişileri cinsel içerikli konuşmalarla buluşmaya ikna ettikleri belirlendi.

3 MİLYON LİRALIK VURGUN

Ayrıca şebeke üyelerinin sürekli telefon numarası değiştirdikleri, telefon hatlarının ise yabancı uyruklu kişilere ait olduğu saptandı. Polis, şebekenin Karaman'da yaşayan H.A. ile birlikte birçok ilden 197 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığını saptadı.

5 YILDIZLI OTELDE HAVUZDA YAKALANDI

3 Temmuz pazar günü Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operasyon düzenleyen polis, şebeke lideri olduğu öne sürülen Hasan G.'yi tatil yaptığı Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı otelin havuzunda, diğer şüphelileri ise Manisa ve Denizli'deki adreslerinde gözaltına aldı. 4'ü kadın, 16 şüpheli, sorgulanmak üzere Karaman'a getirildi. 22 adreste yapılan aramalarda şüphelilerin dolandırdıkları kişilerin bilgileri, dekontları ve dolandırdıkları miktarları yazdıkları ajandalar, dolandırıcılıkta kullanılan 65 telefon, yabancı uyruklu kişilerin üzerine açılmış 84 sim kart, yüklü miktarda Türk parası ve döviz ele geçirildi.

4 BİN 800 SAYFALIK SORUŞTURMA EVRAĞI

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler 12 klasör içerisindeki 4 bin 800 sayfalık soruşturma evrakıyla birlikte 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından dün adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar süren mahkeme sonunda şüphelilerden aralarında Hasan G. ve 2 kadının da bulunduğu 11 kişi tutuklandı, 5 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.