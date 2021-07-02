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Söz Yetenekte Bilgi Yarışmasının kazananları Akkuyu NGS sahasını gezdi - Son Dakika

Söz Yetenekte Bilgi Yarışmasının kazananları Akkuyu NGS sahasını gezdi

02.07.2021 09:53
Söz Yetenekte Bilgi Yarışmasının kazananları Akkuyu NGS sahasını gezdi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından ocak ayında canlı olarak düzenlenen Söz Yetenekte Bilgi Yarışmasının 10 kazananı, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) sahasında teknik geziye katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından ocak ayında canlı olarak düzenlenen Söz Yetenekte Bilgi Yarışmasının 10 kazananı, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) sahasında teknik geziye katıldı. Kocaeli, Sakarya, Denizli, Elazığ, Kahramanmaraş ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinden gelen katılımcılar, Akkuyu NGS sahasını görme fırsatı buldu.

"Söz Yetenekte" projesi kapsamında düzenlenen yarışmanın kazananları, sahada ilk olarak Covid-19 testine tabi tutuldu. Katılımcılar, Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanlarının kurallarla ilgili bilgilendirmesinin ardından Türkiye'nin ilk nükleer santralinin şantiyesini gezdi. Yarışmanın kazananları, nükleer santral için malzeme ve büyük boyutlu ekipmanlarla yüklü gemilerin geldiği doğu deniz kargo terminalinin yanı sıra, derin su soğutma suyu tahliye sisteminin çapı 2 ila 3 metre arasında değişen devasa boruları için kurulan geçici depolama alanını ziyaret etti. Katılımcılar ayrıca deniz seviyesinden 200 metre yükseklikte bulunan seyir terasını da ziyaret ederek, inşaat alanını kuşbakışı izleme fırsatı buldu.

Gezinin ardından İletişim Müdürlüğü çalışanları misafirlere "Nükleer Enerji ve Akkuyu NGS Projesi" konulu bir sunum yaparak, çağdaş nükleer santrallerin çalışma prensipleri ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi verdi.

Katılımcılar, düzenlenen teknik gezinin ardından ziyaretle ilgili izlenimlerinin yanında, Akkuyu NGS projesi ve nükleer enerji ile ilgili görüşlerini de paylaştı.

"Gelecekte ülkemizde daha çok NGS görmeyi isterim"

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Furkan Uzungüngör, NGS sahasındaki gezide kendisini en çok etkileyen şeyin projede istihdam edilen insan sayısının fazlalığı ve 4 üniteden 3'ünde aynı anda çalışmaların sürmesi olduğunu belirtti. Uzungüngör, "Ülkemizin çok yakında geleceğin enerjisi olan nükleer enerjiyi kullanmaya başlayacağını kendi gözlerimle gördüm. Bu proje, çevrenin korunmasına yönelik nükleer enerjinin aynı zamanda kömür ve doğal gazla karşılaştırıldığında artan elektrik talebi sorununa da çok daha iyi bir çözüm olduğunu açık bir şekilde teyit ediyor. Gelecekte ülkemizde daha çok NGS görmeyi isterim" diye konuştu.

"Eşsiz bir deneyim oldu"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Halil İbrahim Dilik de "Farklı ülkelerden çok sayıda insanın çalıştığı bir nükleer santralin inşaat sahasında teknik geziye katılma fırsatım olduğu için çok mutluyum. Gezi sırasında nükleer enerji ile ilgili tüm sorularımın cevaplarını aldım. Ben inşaat mühendisliği öğrencisiyim, bu nedenle bu kadar büyük bir inşaat projesini kendi gözlerimle görmek benim için eşsiz bir deneyim oldu. Bu geziden sonra kendime yeni bir hedef koyarak, profesyonel kariyerimi Türkiye için önemli olan büyük bir projeye adamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Ankara Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetim ve Siyaset Bilimi Bölümü öğrencisi Atakan Has ise geziyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Hem benim için hem de diğer katılımcılar için bu gezi eşsiz bir deneyimdi. Çok az kişi bir nükleer santrali ziyaret etme şansı bulabilir. İnşaatın büyüklüğüne hayran kaldım. Türkiye'nin parlak geleceğine inanıyorum ve Akkuyu NGS Projesi bu inancımı artırdı. Akkuyu NGS enerji konusunda bağımsız olmamıza birçok yönden yardımcı olacaktır. Buraya gelmeden önce nükleer enerjinin çevre dostu bir enerji kaynağı olduğunu bilmiyordum. Karbon içeren yakıtların yanmasının doğaya ne gibi zararlar verdiğini kendi deneyimlerimden bilirim ama nükleer santrallerin karbon emisyonuna neden olmadığını ve bu sayede doğa için bir tehdit oluşturmadıklarını öğrenmiş oldum. Akkuyu NGS Projesinin tüm bu özellikleriyle tarihe geçeceğine ve hem Türkiye'ye hem de tüm dünyaya örmek olacağına inanıyorum."

Katılımcıların Akkuyu NGS sahasına yaptıkları ziyaret, pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen "Söz Yetenekte" programının canlı yayını 22 Ocak 2021 tarihinde Akkuyu NGS şantiyesinde gerçekleştirilmişti. Yayın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmi youtube kanalının yanı sıra twitter ve periscope ile projenin resmi kanalı www.ytnk.tv üzerinden de verilmişti. Sunuculuğunu ünlü televizyon programcılarından biri olan Oylum Talu'nun üstlendiği yayının son bölümünde, izleyiciler 5 sorudan oluşan bir bilgi yarışmasına davet edilmişti. Bilgi yarışmasında sorulan sorulara doğru cevap veren ilk 10 izleyici, Akkuyu NGS inşaat sahasında düzenlenecek teknik geziye katılma şansını kazanmıştı. - MERSİN

Söz Yetenekte Bilgi Yarışmasının kazananları Akkuyu NGS sahasını gezdi
Söz Yetenekte Bilgi Yarışmasının kazananları Akkuyu NGS sahasını gezdi

Nükleer, Türkiye, Enerji, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Söz Yetenekte Bilgi Yarışmasının kazananları Akkuyu NGS sahasını gezdi - Son Dakika Ekonomi


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