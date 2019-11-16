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Spor alman konsoloslukları futbol turnuvası yapıldı

6 saat önce

Alman Konsoloslukları Futbol Turnuvası yapıldıLevent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - Kemer Belediyesi'nin organizasyonunda bu yıl ilk defa Alman Konsoloslukları Futbol Turnuvası yapıldı.

Alman Konsoloslukları Futbol Turnuvası yapıldı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - Kemer Belediyesi'nin organizasyonunda bu yıl ilk defa Alman Konsoloslukları Futbol Turnuvası yapıldı.

Kemer Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya, İzmir ve İstanbul Alman Başkonsoloslukları, Antalya Konsolosluğu ile Ankara Almanya Büyükelçiliği'nde görevli personel katıldı. Daha önce Antalya'da bulunan konsolosluklar arası mücadelelerin olduğu turnuva bu yıl ilk defa Alman büyükelçiliği, başkonsolosluğu ve konsoloslukları arasında yapıldı.

Antalya Konsolosluğu ile Ankara Almanya Büyükelçiliği arasında oynanan ilk maç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun santra vuruşuyla başladı. Hakemliğini Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Ferhan Fidan'ın yaptığı turnuvanın maçları çekişmeli mücadelelere sahne oldu. İki ülke arasındaki dostluk ve ilişkileri pekiştirmek için düzenlenen turnuvada mücadeleler, Fair-Play çerçevesinde geçti.

Turnuva sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Türk- Alman dostluğunu pekiştirmek için turnuvanın Kemer'de düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Alman konsoloslukları arasında ilk defa bir turnuvanın düzenlendiğini aktaran Başkan Topaloğlu, "Daha önce konsoloslarımızla görüştük. Aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve pekiştirmek için bu tür organizasyonları hızlandırmak istedik. Bizim en büyük turist pazarımız Rusya. Hemen arkasından Almanya geliyor. Biz bu dostluk ilişkilerimizi kuvvetlendirirsek Almanya öne geçer. Bu sayede Kemer de eski günlerine döner. Özellikle kış sezonunda Kemer'de bir sirkülasyon olur" dedi.

Almanya'nın Ankara Konsolosu Jörg Fürstenau da daha önce Kemer'e geldiklerini hatırlatarak, "Türk- Alman dostluğu her zaman çok önemli olmuştur. İlk defa Alman konsolosluklar arasında bir turnuvanın düzenlenmesi için bize şans veren Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür ediyorum. Güzel bir hava var. Turnuvanın kazananı Türk-Alman dostluğudur" diye konuştu.

Spor alman konsoloslukları futbol turnuvası yapıldı

Kemer Belediyesi, Futbol, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:01 Kaynak: DHA
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