Spor berna gözbaşı bu takımı ligden düşürmeyeceğime söz veriyorum - Son Dakika
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Spor berna gözbaşı bu takımı ligden düşürmeyeceğime söz veriyorum

7 saat önce

SPOR Berna Gözbaşı Bu takımı ligden düşürmeyeceğime söz veriyorumİlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, kulüp tesislerine eski başkan Recep Mamur'un isminin verildiği açılışta iddialı açıklamalarda bulunarak, Bu takımı ligden düşürmeyeceğime...

SPOR Berna Gözbaşı Bu takımı ligden düşürmeyeceğime söz veriyorum

İlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, kulüp tesislerine eski başkan Recep Mamur'un isminin verildiği açılışta iddialı açıklamalarda bulunarak, Bu takımı ligden düşürmeyeceğime söz veriyorum dedi.

Kayserispor Tesisleri'ne eski başkanlardan Recep Mamur'un isminin verilmesi için düzenlenen törene AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor Eski Başkanı Recep Mamur ve ilçe belediye başkanları katıldı. Törende Kayserispor'un tesislerine Recep Mamur'un ismi verildi.

GÜN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMA GÜNÜDÜR

Törende konuşma yapan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, şehrin önde gelenlerinden destek istedi. Düzenlenen törene değinen Gözbaşı, Bugün burada kulübe uzun süre hizmet etmiş olan Recep Mamur'un adını ölümsüzleştirmek için toplandık. Kulübe emeği geçen bütün eski başkanlara ben buradan teşekkür ediyorum. Kayserispor bu kentin en büyük değeri. Her gelen başkan buraya hizmet etti. Bizim de gece gündüz çalışmamızın nedeni gelecek nesillere ismimizi bırakmak. Kayserispor için çivi çakan herkes bizim için çok değerli. Biz bir yola çıktık. Türkiye'nin ilk kadın başkanı olarak Kayserispor için çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

HERKESE ŞEHRİN EN ÖNEMLİ MARKASINA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM

Takımdaki son duruma değinen Berna Gözbaşı, Geldiğimizde takımın hareket alanı azalmıştı. Gece gündüz çalışarak kafası bizde olmayan futbolcularla kulübe zarar vermeden yolları ayırarak takımın transfer dönemine sağlıklı girmesini sağladık. Hiç kimsenin buraya bir borç bırakıp gitmemesi için çalıştık. Futbolcularla tek tek konuşup onların aidiyet duygularını artırdık. Tesislerimize kalite yönetim sistemi çalışmalarına başladık. Takım kampa ulaştı, hocamız Prosinecki, pazartesi günü kampa katılacak şeklinde konuştu.

Takımın isminin değiştiğini belirten Gözbaşı, Takımımızın adı sezonun geri kalanında Hes Kablo Kayserispor olarak değişecektir. Sponsorlarımıza, yönetim kurulu üyelerime ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Çok zor bir yerde değiliz. 5 puana ihtiyacımız var. O da 3 maça bakar. Bu takımı ligden düşürmeyeceğime söz veriyorum ama bunu tek başıma yapamam. Yoğun mesai harcıyoruz ama biz yalnız yapamayız. Hepinizin desteğini bekliyoruz dedi.

Spor berna gözbaşı bu takımı ligden düşürmeyeceğime söz veriyorum

Recep Mamur, Kayserispor, Kayseri, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:41 Kaynak: DHA
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