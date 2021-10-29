Üye Girişi
SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı - Son Dakika

SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı

29.10.2021 21:11

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandıKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: Etkinliğin;

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: Etkinliğin; ülkemiz, kültürümüz, turizmimiz ve sporumuz adına hayırlı olmasını diliyorum

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Yemlihaoğlu: organizasyonun ülke tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum

İSTANBUL,(DHA)- Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı Dolmabahçe Sarayı önünden start aldı. 97 tekne ile ulusal ve uluslararası 800'ü aşkın sporcunun yarıştığı Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu'nun katılımıyla Dolmabahçe Sarayı önünde törenle başladı. Sporcuların rüzgarla birlikte parkurda zorlu bir mücadele sürdürdüğü yarış, Ataköy Marina'da son buldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşen yarışın Dolmabahçe - Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda, izleyiciler Galataport İstanbul'da etkinliği daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansı yakaladılar. Organizasyon, 30 Ekim'de Mavi Vatan Kupası ve 31 Ekim'de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası ile devam edecek

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI ALPASLAN: ETKİNLİĞİN; ÜLKEMİZ, KÜLTÜRÜMÜZ, TURİZMİMİZ VE SPORUMUZ ADINA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşunun ardından korna çalınmasıyla başlayan törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yılı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice Cumhuriyet bayramlarına ülkemiz ulaşsın diyorum. Bugün çok güzel bir sportif etkinlik gerçekleştiriyoruz. Yarış başladı, güzel bir etkinlik olacak. Pandemi döneminde bazı aksaklıklar olmuştu ama bugün iyi bir katılımla yarışmayı gerçekleştiriyoruz. Üç gün boyunca İstanbullulara yelken şöleni izlettireceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Etkinliğin; ülkemiz, kültürümüz, turizmimiz ve sporumuz adına hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" diye konuştu.

İSTANBUL AÇIKDENİZ YAT YARIŞ KULÜBÜ BAŞKANI EKREM YEMLİHAOĞLU: ORGANİZASYONUN ÜLKE TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM

Organizasyonun ülke tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını belirten İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "İstanbul etabı ile 2. yılını tamamlayacak Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nı temelde bir spor organizasyonu görmekle birlikte aslında dokunduğumuz başka noktalar olması hususuna çok dikkat ediyoruz. Bu organizasyonla ülke tanıtımına katkı sağlayacağına, yurtdışı yarışmacılarla ve yurtdışı medyayla bu yarışın büyük ilgi çekeceğine inanıyor ve bu yolda çalışıyoruz. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

3 GÜN SÜRECEK

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları 30 Ekim'de Mavi Vatan Kupası ve 31 Ekim'de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası ile devam edecek ve 31 Ekim'de Ataköy Hyatt Regency Otel'de düzenlenecek görkemli ödül töreni ile sona erecek. Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın iki etabının (Muğla ve İstanbul) sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.

CUMHURİYET KUPASI KESİN SONUÇLAR

Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar, İstanbul Boğazı'nda iki kıta arasındaki muhteşem parkurda Cumhuriyet Kupası için yarıştı. İstanbul etabı Cumhuriyet Kupası Ataköy Marina Yarış Köyü'nde düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

CUMHURİYET KUPASI

IRC 0 sınıfı

1. Levent Peynirci yönetimindeki ENKA CHEESE

2. Hasan Utku Çetiner yönetimindeki MESA SAILING TEAM-SHAK SHUKA

3. Murat Anılır yönetimindeki DHO TAYFA

IRC 1 sınıfı

1. Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki TRAMOLA SAILING TEAM-HEDEF YELKEN

2. Celal Tümşen yönetimindeki AKPA CHEMICALS.

3. Ali Tezdiker yönetimindeki BORUSAN RACING EVOLUTION

IRC 2 sınıfı

1. Güney Kaptan yönetimindeki AKKİM KİMYA CHEESE

2. Onur Bilgen yönetimindeki LOGO

3. Semih Pekyörür yönetimindeki FENERBAHÇE 5

IRC 3 sınıfı

1. Berk Gürpınar yönetimindeki HYATT REGENCY-GEMINI SAILNG

2. Berkcan Arat yönetimindeki PATILIBAHÇE YELKEN TAKIMI-BE BLUE

3. Berk Balta yönetimindeki NTS DANIŞMANLIK FALCON

IRC 4 sınıfı

1. Gül Çelikel yönetimindeki KUPA KIZI-SETUR MARINAS

2. Boran Burcu yönetimindeki LINEA ROSSA-ANKA

3. Ahmet Murat Tan yönetimindeki ÇİĞLİ BELEDİYESİ-BEAR SAILING

GEZGİN (A) SINIFI

1. Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki VAMOS

2. Burak Algon yönetimindeki MY FIRST

3. Mustafa Erol yönetimindeki GRAND MOBY

GEZGİN (B) SINIFI

1. Cavit Aksoy yönetimindeki LUCE

2. Atilla Gökova yönetimindeki ATİYE

3. İbrahim Tunay Can yönetimindeki FORTUNA

GEZGİN (C) SINIFI

1. Nurettin Ali Akkın yönetimindeki ONELIFE

2. Hasan Oğuz Genç yönetimindeki Sarı-1

3. Melih Güzel yönetimindeki MAYA

SB GENEL

1. Saruhan Çınay yönetimindeki HSSK-QUICK SİGORTA NIMBUS

2. Ali Kemal Tüfekçi yönetimindeki GİSBİR-SENSEI

3. Mehmet Dinçay yönetimindeki KS GLOBAL LOJİSTİK

SB GRUP

1. Mehmet Dinçay yönetimindeki KS GLOBAL LOJİSTİK

2. Poyraz Abda yönetimindeki HSSK-QUICK SİGORTA NIMBUS

3. Alp Güçer yönetimindeki MASKOT

SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı
SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı

Togo Cumhuriyeti, Cumhuriyet, İstanbul, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da Feghouli, Türk vatandaşlığına geçiyor! Yerli statüsü için tek şartı kaldı 20:56 Galatasaray'da Feghouli, Türk vatandaşlığına geçiyor! Yerli statüsü için tek şartı kaldı Günlerce Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Kadınla ilgili bir detay da yürek burktu 20:32 Günlerce Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Kadınla ilgili bir detay da yürek burktu Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 209 kişi vefat etti, 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi 19:48 Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 209 kişi vefat etti, 24 bin 409 yeni vaka tespit edildi
Sır gibi saklanıyordu! İşte açılışı yapılan AKM'nin içinden ilk görüntüler 19:30 Sır gibi saklanıyordu! İşte açılışı yapılan AKM'nin içinden ilk görüntüler Son Dakika! AKM açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının görüldüğü yerdir 19:02 Son Dakika! AKM açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının görüldüğü yerdir Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada 18:38 Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada
Siirt'te 17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti 16:33 Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti

Son Dakika Haberleri
17:48 Fenerbahçe taraftarı "Respect Pereira" etiketiyle gündeme damga vurdular
17:23 Denizli'de sağlık çalışanlarına adına yapılan heykeller kaldırıldı
17:22 Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti
17:15 29 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
17:08 Dünürlerin arasında yaşanan silahlı kavgada: 1 ölü, 2 yaralı
17:07 Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor
17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı
17:01 Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı
16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi
16:58 Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı
Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Binlerce kişiyle fener alayı düzenlendi Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Binlerce kişiyle fener alayı düzenlendi         
21:00
Cumhuriyet Bayramı coşkusu! 29 Ekim tüm yurtta gece de kutlanıyor Cumhuriyet Bayramı coşkusu! 29 Ekim tüm yurtta gece de kutlanıyor         
20:54
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Konya maçı kafilesine alınmadı Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Konya maçı kafilesine alınmadı         
20:24
Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu         
19:39
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar         
18:00
Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı         
16:59
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 21:23:14. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement