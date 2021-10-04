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Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1) - Son Dakika

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)

04.10.2021 16:22

Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı basın toplantı odasında düzenlenen imza törenine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu ve turuncu-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Sözlerine görevden ayrılan Aykut Kocaman'a teşekkür ederek başlayan Göksel Gümüşdağ, "Kendisiyle uzun yıllar tanışırdık ancak insanlar çalıştıkça birbirini daha iyi tanıyorlar. İyi ki çalışmışım dediğim bir teknik direktör. Başakşehir Ailesi'ne büyük emekleri oldu. Şahsım ve yönetim kurulu adına bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. Bugünün anlamı Emre Belözoğlu kardeşimiz." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir'e futbolcu olarak geldiği dönemde profesyonel kariyerini bitirme aşamasında olduğunu hatırlatan Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"O dönemde kendisi de seve seve buraya gelmek istediğini söyledi. O gün Emre Belözoğlu futbolu bırakmalı diyorlardı. Kendisiyle konuştuğumuz sohbeti unutmam, 'Sen Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncususun burada da çok güzel anılar ekleyerek ikinci kez A milli takıma kaptan olarak çağrılırsın, 100 milli yaparsın inşallah öyle vedalaşırız' demiştim. Kendisi de çok inandı gayret etti, burada 4 yıl takım kaptanlığıyla Başakşehir'in gelişiminde çok büyük katkısı oldu. Arkasından Fenerbahçe'ye gidip futbol hayatını onur ve şerefle sonlandırdı. Allah bize böyle güzel bir nasip etti. Benim kardeşimdir aynı zamanda. Takımın teknik direktörü olarak başında, futbolculuğunun üzerinde daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Evinde, ailesinin içerisinde, ekibiyle vizyonuyla inanıyorum ki aynı futbolculuğundaki son dönemindeki gibi burada da çok önemli başarılar yaşatacak. Buradan çok daha iyi yerler nasip olacak inşallah. Kendisine başarılar diliyorum. 2023'e kadar minimum bir sözleşme imzaladık. İnşallah uzun yılar Başakşehir'e ve Türk futboluna katkılar sağlar."

"Emre Hocamıza inanıyoruz." sözlerini kullanan Göksel Gümüşdağ, "Futbolcuyken büyük başarılara imza attı, futbolcuyken bireysel, şimdi yönetmek daha zor, evel Allah altından kalkarsın. İnanıyorum ki gelecekte Türkiye'nin en iyi hocası olacaksın. Bizim şampiyon olmamızda Emre Hoca'nın da büyük desteği vardı. 6-7 yıl sürekli Avrupa'yı ve son 3 yılında şampiyonluğu zorlayan bir takım büyük gayretlerle oluyor, bir yılda şampiyonluk gelmiyor. Onun olduğu 4 yılın da şampiyonlukta çok büyük emeği olmuştur." şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu: "Hayalim, bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük teknik adamlardan biri olmak"

Medipol Başakşehir'in kendisi için çok farklı bir yeri olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Kariyerimin herkes tarafından sonlandığının düşünüldüğü dönemde, 35 yaşında buraya geldiğimde futbolu bırakmayı da düşünüyordum ama 4 sene sonrasında Fenerbahçe'ye transfer oldum. 40 yaşımda A milli takımda oynayacak kadar motive olmamda yegane sebep burada olmaktı, burada gösterilen sevgiydi. Burada olmak mutluluk ve gurur verici, hayatımda unutmayacağım anlardan birini yaşıyorum. Futbolun içinde kalma isteğimi hepiniz biliyorsunuz. Futboldan sonra da en büyük hayalim, bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük teknik adamlardan biri olmak. Bu ailenin içerisinde teknik adam olarak resmi sözleşmeye imza atmak benim için mükemmel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, "Başakşehir'de futbolcu olarak şampiyonluk yaşayamadınız. Teknik adam olarak bu hedefi koyuyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Başakşehir çıtayı çok yükseğe çekti. Şampiyonluğu Okan Hoca ile yaşadı, Abdullah Hoca'nın inşaa ettiği Okan Hoca'nın devam ettirdiği zorlu bir görev beni bekliyor. Aykut Kocaman gibi çok değerli, futbolculuğuna ve teknik adamlığına şahit olduğum benim için çok değerli bir insandan bu görevi devralıyorum. Belki insanların kafasında diğer takımlar gibi ligi ilk 10'da bitirmek gibi hedefler olabilir ama ben Başakşehir Ailesi'nin her daim ligin ilk 3-4'ünde hedef koyduğunu bildiğimden burada hedefimiz yine üstlere oynamak. Allah nasip ederse Okan Ağabey'e nasip olanı, futbolculuğumda yaşayamadığımı teknik adam olarak yaşamak. Ben burada kulübün genlerine hakim olan biri olarak bunu çok iyi biliyorum. Burada başarı istenir, arzulanır o yüzden camianın benden istediğini biliyorum. Elimden geldiğince bunun için mücadele edeceğim."

Belözoğlu, pro lisansının olmadığının hatırlatılması üzerine ise, "Türkiye'de pro lisans konusu özellikle ben hoca olmaya karar verdikten sonra daha çok konuşulmaya başlandı. Herhalde bir yerlere temas ettik. Avrupa'da oynayan bir çok futbolcu futbol oynarken teknik adamlık lisansı eğitimleri alabiliyor, TFF bu hakkı tanımıyor. Ne yazık ki benim ülkemde futbolu geç bırakmak dezavantaj oluşturuyor. Benim elimde A lisansım var, TFF'nin getirdiği belirli kurallar var. Onu doldurmak adına çok kısa bir sürem kaldı. O süre tamamlanınca pro lisans kursuna yazılacağım. Pro lisans kursuna girince pro lisanslı hoca olarak görülüyorsunuz. Bir an önce sahaya motive olup lisans problemini aşacağımız ekibimizde isimler mutlaka olacak. Kimler olacağını daha sonra söyleriz. Evet pro lisansım yok ama Türkiye'de pro lisansı olmayan teknik adamlar da var. Biz de bu yoldan başlangıç yaptık lisansı bir şekilde alacağız. Başakşehir Ailesi'nin hedeflerine uygun bir oyun oynatırız benim gönlümdeki bu." açıklamasında bulundu.

Emre Belözoğlu, futbol anlayışıyla ilgili olarak ise, "Futbola bakışımı sorarsanız Medipol Başakşehir'in hedefleriyle örtüşüyor. Her maçı kazanmak için oynayacak, elimden geldiğince bunu takıma anlatmaya çalışacağım. Teknik adamlık benim için yeni bir başlangıç. Fena bir futbolcu değildim ama teknik adamlık adına kendimi geliştirmek istiyorum. Futbolu çok iyi bilebilirsiniz ama onu anlatmak başka bir yetenek. Oynamak istediğiniz oyunu oyunculara anlatmak başka yetenek. Ben de bunda başarılı olacağıma inanıyorum. Güçlü bir kadro olduğunu düşünüyorum. Aykut Hocamızla dün bir görüşme yaptım, elimde çok iyi bir kadro var. Çok daha büyük hedeflere oynayabilecek bir takım. Şu anki konumu düzelttikten sonra hedefimiz net şekilde üst sıralara oynamak. Pozitif, ofansif bir oyun oynatmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Belözoğlu, son güne kadar teklifler aldığını da açıklayarak, "Teklifler oldu, son güne kadar çok ciddi teklifler oldu. Burada benim adıma öncelikle sayın başkanın varlığı, ağabey-kardeş ilişkimiz her şeyin ötesinde, onun bir sözüne bakıyordu. Aynı zamanda bu ailenin içinde olmak Başakşehir Kulübü'nü tanımam etkenlerden bir tanesiydi. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1)

Emre Belözoğlu, Başakşehir, oyunlar, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı (1) - Son Dakika
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