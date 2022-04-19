SPOR Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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SPOR Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti

19.04.2022 10:27

SPOR Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybettiHasan YİĞEN - Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)- Manisa'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki milli triatlon sporcusu Ata Yahşi (24) yaşamını yitirdi.

SPOR Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti

Hasan YİĞEN - Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- Manisa'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki milli triatlon sporcusu Ata Yahşi (24) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında, İzmir- Ankara kara yolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası'na katılan Onur Calp ile Ata Yahşi, İzmir'e dönmek için yola çıktı. Onur Calp yönetimindeki, içerisinde bisikletleri ve malzemeleri bulunan 35 BCS 574 plakalı kamyonet, aynı yöne giden E.A. (54) yönetimindeki 43 EA 863 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Calp kazayı yara almadan atlatırken, Ata Yahşi yaralandı. Ambulansla Salihli'deki bir özel hastaneye kaldırılan Yahşi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aynı zamanda birinci kademe triatlon antrenörü olan Ata Yahşi'nin Türkiye Triatlon Federasyonu İzmir İl Temsilcisi ve eski milli atlet Adnan Yahşi ve eski milli atlet Arzu Yahşi'nin oğulları olduğu belirtildi. Ata Yahşi'nin Avrupa ve dünya çapında triatlon sporunda dereceleri bulunuyor.

Kazanın ardından TIR şoförü E.A. gözaltına alınırken, Yahşi'nin cenazesinin bugün ikindide Gaziemir'de toprağa verileceği bildirildi.

MİLLİ TRİATLONCU ATA YAHŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Manisa'nın Kula ilçesinde, içinde bulunduğu kamyonetin bir TIR'a arkadan çarpması sonucu yaşamını yitiren milli triatlon sporcusu Ata Yahşi memleketi İzmir'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Yahşi'nin babası Adnan Yahşi, annesi Arzu Yahşi ve kardeşi Ege Yahşi'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda katıldı. Acılı anne ve baba cenazede ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Arzu Yahşi, oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. İkindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Ata Yahşi'nin naaşı Eski Gaziemir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BABASI DÖNÜŞ YOLCULUĞUNU PAYLAŞMIŞ

Kazada yaşamını yitiren milli triatlon sporcusu Ata Yahşi'nin Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası'ndan dönüş yolculuğunun babası Adnan Yahşi tarafından kazadan bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşıldığı ortaya çıktı. Baba Yahşi'nin Bulutsuzluk Özlemi'nin 'Yine Düştük Yollara' isimli parçası ve 'İzmir'e dönüş zamanı' başlığıyla yaptığı paylaşımda, Ata Yahşi'nin kendilerini görüntüleyen yan araçtakilere el salladığı görülüyor.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü E.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden triatlon sporcusu Ata Yahşi için taziye mesajı yayımladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada Bakan Kasapoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Milli sporcumuz Ata Yahşi'nin Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmaları dönüşünde trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, aynı kazada yaralanan diğer bir triatlon sporcumuz Onur Calp'e acil şifalar dilerim."

SPOR Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti
SPOR Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti
SPOR Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti
SPOR Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika


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