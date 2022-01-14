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STM Genel Müdürü Güleryüz, TCG Ufuk gemisinin hizmete giriş töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

STM Genel Müdürü Güleryüz, TCG Ufuk gemisinin hizmete giriş töreninde konuştu Açıklaması

14.01.2022 15:50
STM Genel Müdürü Güleryüz, TCG Ufuk gemisinin hizmete giriş töreninde konuştu Açıklaması

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TCG Ufuk'un Mavi Vatan'da önemli görevler üstlenmeye hazır olduğunu belirterek, "Milli gururumuz MİLGEM'ler formunda inşa edilen Test ve Eğitim Gemimizin boyu 99,5 metre, eni 14,4 metre, deplasmanı 2 bin 250 ton." dedi.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TCG Ufuk'un Mavi Vatan'da önemli görevler üstlenmeye hazır olduğunu belirterek, "Milli gururumuz MİLGEM'ler formunda inşa edilen Test ve Eğitim Gemimizin boyu 99,5 metre, eni 14,4 metre, deplasmanı 2 bin 250 ton." dedi.

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un (A-591) hizmete giriş töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde gerçekleştirildi.

Özgür Güleryüz, törende yaptığı konuşmada, 1991'den beri STM olarak başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, güvenlik güçlerinin sahadaki ihtiyaçlarını, Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde milli ve yenilikçi sistemlerle karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Bu yolculuğa, sistem mühendisliği, proje yönetimi, teknoloji transferi ve danışmanlık çalışmalarıyla başladıklarını belirten Güleryüz, "Bugün geldiğimiz noktada, yurt içinde ve yurt dışında askeri deniz platformları, yurt dışında ve özellikle dost ve kardeş ülkelerde büyük ilgiyle karşılanan taktik mini İHA sistemleri, siber güvenlik, radar sistemleri, uydu teknolojileri ve komuta kontrol sistemleri gibi geniş bir faaliyet alanında çalışıyoruz. Askeri deniz platformları kapsamında, milli korvetlerimizde önemli görevler üstlenen ve ilk milli fırkateynimiz MİLGEM 5 TCG İstanbul'un ana yüklenicisi olan STM, Ukrayna ve Pakistan başta olmak üzere gerçekleştirdiği deniz platformları ihracatları ile ülkemizin ihracat gücüne de, küresel düzeyde rekabet gücüne de katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

"Ülkemizde askeri gemi inşası alanında önemli atılımlar yapılıyor"

Güleryüz, ana yüklenicilik görevini üstlendikleri bu projede, askeri gemi tasarım, inşa, elektronik sistem geliştirme, üretim ve entegrasyon konusunda ekosistemin kabiliyetlerini en etkin şekilde kullanarak, Türkiye'nin denizlerdeki gücüne katkı sunmaktan büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile 30 Aralık 2016'da "Test ve Eğitim Gemisi Tedariki Sözleşmesi"ni imzaladıklarını hatırlatan Güleryüz, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında ana yüklenici olarak geminin tasarımı, gemi ve gemi sistemlerinin performansını, entegrasyon, test ve tecrübeleri, malzeme ve ekipmanların tedariki ile tersane ve kullanıcı eğitimlerini sağladık. Ayrıca içinde bulunduğumuz İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde gerçekleştirilen inşa ve donatım sırasında tersaneye teknik destek ve danışmanlık verecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık.

Projenin tasarım, inşa ve donatım faaliyetlerinin sertifikalandırılmasını da STM olarak üstlendik. İlk kaynağını 2 Mayıs 2017 tarihinde attığımız, denize inişini 9 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz TCG Ufuk, Mavi Vatan'da önemli görevler üstlenmeye hazırdır. Milli gururumuz MİLGEM'ler formunda inşa edilen Test ve Eğitim Gemimizin boyu 99,5 metre, eni 14,4 metre, deplasmanı 2 bin 250 ton."

Güleryüz sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizde özellikle son dönemde askeri gemi inşası alanında önemli atılımlar yapılıyor. Şüphesiz bu atılımda Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bilgi, birikim ve deneyimlerini bizlerle paylaşması çok önemli bir rol oynuyor. STM olarak her projemizde olduğu gibi denizcilik faaliyetlerimizde de günümüz teknolojisine uygun, yüksek standartlara sahip ve milli kaynakların kullanıldığı çalışmalara imza atma konusundaki kararlılığımız sürüyor. İnsansız su üstü ve su altı sistemleri ile milli denizaltı tasarım çalışmaları ve STM 500 küçük tonajlı denizaltı konularında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 'Sınırsız teknolojiler güvenli yarınlar' hedefiyle, yeni projeleri savunma sanayine kazandıracak olmanın heyecanı ile çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin 2023 savunma sanayii hedeflerine ulaşması için durmaksızın çalışacağız."

STM Genel Müdürü Güleryüz, TCG Ufuk gemisinin hizmete giriş töreninde konuştu Açıklaması
STM Genel Müdürü Güleryüz, TCG Ufuk gemisinin hizmete giriş töreninde konuştu Açıklaması
STM Genel Müdürü Güleryüz, TCG Ufuk gemisinin hizmete giriş töreninde konuştu Açıklaması
STM Genel Müdürü Güleryüz, TCG Ufuk gemisinin hizmete giriş töreninde konuştu Açıklaması

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Mavi Vatan, İstanbul, Milli, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: STM Genel Müdürü Güleryüz, TCG Ufuk gemisinin hizmete giriş töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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