Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı - Son Dakika
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Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı

29.05.2022 18:21
Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı nedeniyle yangın çıktı.

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı nedeniyle yangın çıktı. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), yanıcı madde ile ilgili inceleme başlattı.

Salihli'nin kırsal Yağbasan Mahallesi'nde dün akşam saat 20.30 sıralarında Mustafa Yüksel'e (40) ait zeytin tarlasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının zeytinlikte bulunan su kuyusundan çıkan siyah renkli sıvı bir maddenin tutuşması sonucu meydana geldiği anlaşıldı. Siyah sıvı maddenin akmaya devam etmesi üzerine durum Manisa Valiliği Afet Koordinasyon Birimi'ne bildirildi. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yanıcı maddeyle ilgili olarak inceleme başlattı.

'1.5 SAAT BOYUNCA YANDI'Zeytin bahçesini sulamak için sondaj açtırdığını belirten Mustafa Yüksel, "Su kuyusu olarak açtığımız yerde şu anda daha önce hiç görmediğimiz bir sıvı ile karşılaştık. Petrol veya yağ benzeri bir sıvı olup olmadığını bilmiyoruz. Maddenin hızlı bir şekilde incelenmesini istiyoruz. Yanıcı olup olmadığını anlamak için yakmayı denedik, alev aldı. Sondaj sırasında açmış olduğumuz iki adet kuyu bu madde ile dolu. Bu havuzların içindeki madde 1.5 saat boyunca yanmaya devam etti. İtfaiye ve görevliler geldiğinde söndürme çalışması yapıldı. Ancak itfaiye suyu sıkar sıkmaz daha da alevlendi. Arazimde suya ihtiyacımız var. Daha önce 2 kuyu açtırdım ve istediğimiz suyu bulamamıştık. Bu kuyuda ise bu madde çıktı. Zor durumdayız" dedi.'NUMUNENİN SONUÇLARINI GÖRMEK LAZIM'Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Adnan Karataş, "Bu yörede açılan sondajlarda genellikle 200 metrede buna benzer maddeler elde edildi. Bu bölgede bilindiği üzere fay hatları mevcut. Biz yağ benzeri yanıcı maddenin doğu-batı faylarının kesişmesinden kaynaklı sızıntı bir yağ olduğunu değerlendiriyoruz. 'Kerojen' diye adlandırdığımız bitki hayvan kalıntılarının sıkışması sonucu oluşmuş bir yağ tabakası olma ihtimali var. Ancak alınan numunelerin sonuçları da görmemiz lazım" dedi.'BÖLGEDE BUNA BENZER OLAYLAR YAŞANIYOR'

Yağbasan Mahallesi Muhtarı Abdullah Aslan ise "Mahallemizde özellikle 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında buna benzer olaylar yaşanıyor. Bir an önce araştırılmasını istiyoruz. İnşallah petroldür de ülkemize ve milletimize faydası olur" ifadelerini kullandı.


Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı
Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı
Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı
Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı
Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı
Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı
Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı
Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı
Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı
Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı
Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı
Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı
Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı
Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı
Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı
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Kaynak: DHA

Manisa, Zeytin, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su ararken yanıcı madde çıktı, AFAD inceleme başlattı - Son Dakika


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