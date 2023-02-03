Tarih Meteoroloji'nin raporuyla netleşti! İstanbul'da kar yağışı yerden 3 gün kalkmayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KIYI KESİMLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 4 DERECE ALTINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TARİH METEOROLOJİ'NİN RAPORUYLA NETLEŞTİ

Şubat ayıyla birlikte sıcaklıkların iyiden iyiye düşmesiyle İstanbullular megakenti beyaz örtüyle kaplayacak kar yağışına kilitlenirken, merakla beklenen tarih Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava raporuyla netleşti.

İSTANBUL'A PAZAR AKŞAMI KAR GELİYOR

İstanbul Valiliği'nin de doğruladığı tarihe göre megakentte pazar akşamı etkili bir kar yağışı bekleniyor. Yağışların 3 gün boyunca İstanbul'da etkisini sürdüreceği ifade edildi.