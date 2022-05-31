Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi - Son Dakika
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Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi

31.05.2022 16:04

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, aylar sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Peker, eşi Özge Peker ile evlilik yıldönümlerini kutladığı anlara ilişkin bir fotoğrafı "Bazı kalpler birbirlerini sessizlikte bile anlar. Nice mutlu anılarımız olsun aşkım" notunu düştü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye iadesi talep edilen firari suç örgütü lideri Sedat Peker aylar sonra resmi Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

EŞİYLE EVLİLİK YILDÖNÜMLERİNİ KUTLADI

Eşi Özge Peker ile evlilik yıldönümlerini kutlayan Sedat Peker, paylaşımlarının altına "Bazı kalpler birbirlerini sessizlikte bile anlar. Nice mutlu anılarımız olsun aşkım" notunu düştü.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra Instagram paylaşımı: Bazı kalpler birbirlerini sessizlikte bile anlar

"SENİNLE HER ŞEYE VARIM BEN"

Özge Peker ise Sedat Peker'in paylaşımının altına "Seninle her şeye varım ben" yorumunda bulundu.

SON PAYLAŞIMI GEÇEN YIL YAPMIŞTI

Suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya platformu Instagram üzerinden son paylaşımını 22 Kasım 2021 tarihinde yapmıştı.

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