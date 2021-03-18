Sudan, Etiyopya ile sınır anlaşmazlığını müzakere etmek için iki şart koştu - Son Dakika

Sudan, Etiyopya ile sınır anlaşmazlığını müzakere etmek için iki şart koştu

18.03.2021 16:01
Sudan, Etiyopya ile sınır anlaşmazlığını müzakere etmek için iki şart koştu, System.String[]

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Etiyopya'nın, Sudan Silahlı Kuvvetleri tarafından yeniden kontrolü sağlanan toprakların Sudan'a ait olduğunu itiraf etmediği ve ortak sınır hattına işaret konulmasını kabul etmediği sürece herhangi bir tarafla...

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Etiyopya'nın, Sudan Silahlı Kuvvetleri tarafından yeniden kontrolü sağlanan toprakların Sudan'a ait olduğunu itiraf etmediği ve ortak sınır hattına işaret konulmasını kabul etmediği sürece herhangi bir tarafla müzakerelere oturmayacaklarını belirtti.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Sudan geçiş döneminde devlet başkanlığı ve başkomutan sıfatını taşıyan Burhan, başkent Hartum'un Umdurman kentindeki askeri bölgede ordu mensuplarına hitap etti.

Sudan Silahlı Kuvvetlerinin değişimi getiren ve savunan bir yapı olduğunu iddia eden Burhan, ülkenin birliğini korumak ve halkın daha rahat bir hayat yaşaması hedeflerine ulaşılması için ordunun sivil, siyasi güçler ve barış ortakları ile tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalıştığını dile getirdi.

Siyasi güçlerden demokratik dönüşümün gerekliliği olan idari yapıların tamamlanması ve yasama meclisinin (parlamento) kurulmasını hızlandırmasını isteyen Burhan, hükümetle nihai barış anlaşmasını imzalamayan silahlı grupları da müzakerelere dönmeye çağırdı.

Doğuda Etiyopya sınır hattındaki gelişmelere de değinen Burhan, "Silahlı Kuvvetler, Sudan'a ait topraklarda yeniden kontrol sağladı. Etiyopya bu toprakların Sudan'a ait olduğunu itiraf etmediği ve ortak sınır hattına işaret konulmasını kabul etmediği sürece herhangi bir tarafla müzakerelere oturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Orgeneral Burhan, Etiyopya'ya Sudan topraklarının tamamından çekilmesi talebini yineledi.

İki ülke birbirini işgalle suçluyor

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin geçen yılın son aylarında sınır hattındaki Faşaka bölgesi ve çevresine askeri yığınak yapmasıyla daha da arttı.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı" Sudan topraklarını 29 Aralık 2020'de geri aldığını açıklamıştı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, 13 Şubat'ta Sudan ordusunun kontrol sağladığı bölgelerden çekilmesi şartıyla sınır anlaşmazlığı sorununun çözümüne dair ara buluculuğu kabul etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 14 Şubat'ta Etiyopya güçlerinin topraklarına yaptığı "saldırıyı", "Hartum'un egemenliğinin doğrudan ihlali" olarak nitelemişti.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Müftü, 16 Şubat'ta Ankara'ya yaptığı ziyarette, Sudan ile savaş istemediklerini belirterek Türkiye'nin mevcut sınır anlaşmazlığını çözmek için ara buluculuk yapması halinde ülkesinin minnettar olacağını ifade etmişti.

Sudan Ulusal Sınır Komisyonu Başkanı Muaz Tango, 10 Mart'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, finansmanı ortak karşılanacak sınır işaretlerinin artırılarak konulması projesinin hazır olduğunu, Etiyopya yönetiminin siyasi iradesinin beklendiğini belirterek sınır anlaşmazlığıyla ilgili Addis Ababa'da yapılacak ortak toplantının tarihinin sonbahardan önce belirlenmesi çağrısı yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan, Etiyopya ile sınır anlaşmazlığını müzakere etmek için iki şart koştu - Son Dakika


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