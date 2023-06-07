Süleyman Soylu, hakkında yapılan habere öfke kustu: Suç duyurusunda bulunacağım

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bazı internet sitelerinde hakkında yapılan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

"YALAN VE İFTİRA"

Bakanlık görevini devam ettirmek adına bazı hamlelerde bulunduğu öne sürülen Soylu, bu duruma tepki gösterdi. Soylu, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bakanlık dönemimizde aleyhimizde iftira ve yalan içeriklerle yüzlerce kez kurgu haberler gerçekleştiren Halk TV yayın organının malum muhabiri, bugün de benzer şekilde bir iftira ve yalan haberin altına imza atmıştır.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Her programlarında şahsıma ve uyguladığımız politikalara hasımlık yapan bu yayın kuruluşu belli ki iftira ve yalan kampanyasını sürdürmeye devam edecektir. Bugün ortaya atılan yalan ve iftira içerikli haber nedeniyle Halk TV ve muhabiri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İşte Soylu'nun o paylaşımı:



