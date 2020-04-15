Süleyman Soylu'yu ağlatan şehit babası konuştu: "Süleyman Soylu mert bir adam, her zaman dik durdu. - Son Dakika
Son Dakika Genel Süleyman Soylu'yu ağlatan şehit babası konuştu: 'Süleyman Soylu mert bir adam, her zaman dik durdu. - Son Dakika

Süleyman Soylu'yu ağlatan şehit babası konuştu: "Süleyman Soylu mert bir adam, her zaman dik durdu.

6 saat önce

Süleyman Soylu'yu ağlatan şehit babası konuştu: "Süleyman Soylu mert bir adam, her zaman dik durdu.

Süleyman Soylu'yu ağlatan şehit babası konuştu: "Süleyman Soylu mert bir adam, her zaman dik durdu. Bakanımızın arkasındayız"

Şehit annesi Şükran Ulus: "Süleyman Soylu istifa edince üzüldük ama geri döndüğüne çok sevindik"

İZMİR - İzmir'de şehit cenazesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun omzuna yaslanıp Bakan Soylu'yu ağlatan şehit babası Yücel Ulus, "Süleyman Soylu mert bir adam, her zaman dik durdu. Bakanımızın arkasındayız" dedi.

4 Ekim 2018 tarihinde Batman'ın Gerçüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce zırhlı askeri aracın geçişi sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 asker şehit olmuştu. Şehitlerden biri ise İzmirli Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'tu. Şehidin Bergama ilçesindeki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılmıştı. Cenazede töreni sırasında şehit babası Yücel Ulus'un Süleyman Soylu'nun omzuna yaslandığı ve Bakan Soylu'nun gözyaşlarına hakim olamadığı görülmüştü. Bu anların görüntüsü, geçtiğimiz günlerde istifa kararı alan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası kabul edilmeyen Bakan Soylu'ya destek vermek için vatandaşlar tarafından binlerce kez paylaşılarak tekrar gündeme oturdu.

"Süleyman Soylu mert bir adam, her zaman dik durdu"

Şehit babası Yücel Ulus, oğlunun 8 arkadaşıyla beraber Batman'ın Gercüş ilçesinde şehit düştüğünü hatırlatarak, oğlunun ve arkadaşlarının anılarını her zaman yaşatacaklarını söyledi. Yücel Ulus, istifa kararı alan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun her zaman arkasında olduklarını belirterek, "Bakanımızı çok seviyoruz. Biz onun istifa etmesini istemiyoruz. Bugüne kadar teröre taviz vermedi. Türkiye'nin tam ona ihtiyacı olduğu zamanlardayız. Teröristlere fırsat vermesin. Süleyman Soylu mert bir adam, her zaman dik durdu" diye konuştu.

Şehit annesinden Soylu'ya destek

Şehidin annesi Şükran Ulus ise Bakan Soylu için şunları söyledi: "Süleyman Soylu istifa edince üzüldük ama geri döndüğüne çok sevindik. Bakanımızın terörle mücadelesine devam etmesini istiyoruz. Biz ağladık, başka anne babalar ağlamasın. Başka ocaklar yanmasın, çocuklar öksüz kalmasın. Bakanımızın görevine devam edip terörü bitirmesini istiyoruz." Öte yandan şehit babası Yücel Ulus, yaşadığı köye oğlunun ve birlikte şehit olduğu arkadaşları için Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve çalışma arkadaşları tarafından bir anıt yapıldığını söyledi. Ulus, Başkan Koştu ve arkadaşlarına teşekkür ederek, şehitlerin isimlerinin burada yaşayacağını söyledi.

Süleyman Soylu'yu ağlatan şehit babası konuştu: Süleyman Soylu mert bir adam, her zaman dik durdu.

Süleyman Soylu, Ulus, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:47 Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: Süleyman Soylu'yu ağlatan şehit babası konuştu: "Süleyman Soylu mert bir adam, her zaman dik durdu. - Son Dakika
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