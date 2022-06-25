Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine bir haftada üçüncü füze saldırısı - Son Dakika
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Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine bir haftada üçüncü füze saldırısı

25.06.2022 16:21
Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine bir haftada üçüncü füze saldırısı

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine bir haftada üçüncü kez füze saldırısı gerçekleştirildiği, can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine bir haftada üçüncü kez füze saldırısı gerçekleştirildiği, can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi.

Kormor Gaz Tesisine dün ve üç gün önce de füze saldırısı gerçekleştirilmiş, saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtilmişti.

Saldırıları üstlenen olmamıştı.

Son dönemdeki saldırılar

Irak'ın kuzeyinde son dönemde düzenlenen füze saldırıları dikkati çekiyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, 13 Mart'ta Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgede " İsrail'e bağlı üs bulunduğunu ve onun hedef alındığını" iddia ederek, füze saldırılarını üstlenmişti.

Erbil'de 8 Haziran'da Pirmam yolunda düzenlenen İHA saldırısında ise 3 sivilin yaralandığı ve sivil araçların hasar gördüğü bildirilmişti.

IKBY Güvenlik Konseyi, saldırıda kullanılan İHA'nın, Irak Hizbullah milisleri tarafından Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasından yönlendirildiğini açıklamıştı.

Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesine de 3 gün önce bir füzenin düştüğü, olayda can kaybı olmadığı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine bir haftada üçüncü füze saldırısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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