Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Haberin Videosunu İzleyin
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030\'a yükseldi, 206 kişi kayıp
16.12.2025 13:28  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030\'a yükseldi, 206 kişi kayıp
Haber Videosu

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1030'a yükselirken 206 kişi ise hala kayıp. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto bölgenin normale dönmesinin 3 ay sürebileceğini ifade ederken, 1000 ağır iş makinesinin çalışmalara başladığını duyurdu.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1030'a ulaştığı, 206 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

"ÜLKE 3 AYDA ANCAK NORMALE DÖNER"

Kabine toplantısında konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, şiddetli sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde toparlanma sürecinin zaman alabileceğini, ancak 2 ila 3 ay içinde normale dönülmesini hedeflediklerini bildirdi.

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

YÜZLERCE İŞ MAKİNESİ BÖLGEDE

Subianto, 1000 adet ağır iş makinesinin bölgeye sevk edildiğini aktararak, "Yola erişimin büyük bölümü yeniden sağlandı, yalnızca birkaç bölge hala izole durumda." ifadesini kullandı.

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Her gün 60 helikopter ile çok sayıda uçağın bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalıştığına değinen Subianto, hükümetin etkilenen eyaletlerde 2 bin geçici ve kalıcı konut inşa edeceğini kaydetti.

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

NE OLMUŞTU?

BNPB, 8 Aralık'ta, Sumatra Adası'ndaki afet kaynaklı altyapı hasarlarının onarılması için Endonezya'nın yaklaşık 3 milyar dolar harcayabileceğini tahmin ettiklerini kaydetmişti. 3 eyaletteki hasar tespit çalışmaları devam ettikçe yeniden inşa için ayrılacak miktarın daha da artabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmend Ahmend:
    Kripto başarısı tamamen zamanlama ve uzmanlıkla ilgilidir! Nelson sayesinde portföyüm sadece birkaç hafta içinde 778 bin dolara yükseldi. Gerçek bir profesyonel! Onu Telegram'da "NildaSGNL"de bulun 0 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Esenboğa Havalimanı’na metro yapılacak Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Son 2 maçta forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan’a gidiyor Son 2 maçta forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan'a gidiyor
Taksi durağında kendisini tabanca ve bıçakla yaraladı Taksi durağında kendisini tabanca ve bıçakla yaraladı
Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer etmek istediği yıldızı David Beckham kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldızı David Beckham kaptı
Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler Sözde fenomenden ünlü cami ile ilgili skandal sözler
Ünlü Yönetmen Rob Reiner’ın Oğlu, cinayet suçlamasıyla tutuklandı Ünlü Yönetmen Rob Reiner'ın Oğlu, cinayet suçlamasıyla tutuklandı
7 kişinin can verdiği faciadaki ihmaller tek tek ortaya çıktı Zabıtalara hediyeler dağıtmış 7 kişinin can verdiği faciadaki ihmaller tek tek ortaya çıktı! Zabıtalara hediyeler dağıtmış
Hilal Cebeci’den linç tepkisi: ’’Sinirlenirsem çok kötü uğraşırım’’ Hilal Cebeci'den linç tepkisi: ''Sinirlenirsem çok kötü uğraşırım''

15:38
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş
15:05
Konyaspor maçında sakatlanmıştı Fenerbahçe’nin yıldızı tam 2 ay yok
Konyaspor maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe'nin yıldızı tam 2 ay yok
15:04
PFDK’dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men Aralarında 24 hakem de var
PFDK'dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men! Aralarında 24 hakem de var
14:46
Sadece 15 günleri var Türkiye’den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
14:44
Transferde büyük bomba Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Karadeniz’de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı
14:20
Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
Görevden uzaklaştırılan il göç idaresi müdürünün mesajları ortaya çıktı
14:05
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: “Allahu ekber“ deyip boğazından kesti
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip boğazından kesti
14:04
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı
13:07
Güllü’nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı
Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı
12:01
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 16:02:05. #7.12#
SON DAKİKA: Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.