Süper Lig'deki 73. takım Hatayspor - Son Dakika

Süper Lig'deki 73. takım Hatayspor

TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, Süper Lig'de mücadele edecek 73. takım olacak.

TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, Süper Lig'de mücadele edecek 73. takım olacak.

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1959'da başlayan ve 62. sezonunun devam ettiği Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde bugüne kadar 72 farklı takım yer aldı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında ligden düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alacak bordo-beyazlı ekip, organizasyonun tarihindeki 73. farklı takım olacak.

Süper Lig'de mücadele eden takımlar

Türk futbol tarihinde en üst seviye ligde mücadele eden takımlar şöyle:

Takım Mücadele ettiği sezon
1Fenerbahçe61
2Galatasaray61
3Beşiktaş61
4Bursaspor50
5MKE Ankaragücü50
6Gençlerbirliği46
7Trabzonspor45
8Altay41
9Gaziantepspor31
10Eskişehirspor30
11Samsunspor30
12Göztepe27
13Antalyaspor23
14Kayserispor23
15İstanbulspor23
16Adanaspor22
17Kocaelispor20
18Boluspor20
19Denizlispor19
20Konyaspor18
21 Çaykur Rizespor18
22Adana Demirspor17
23Karşıyaka16
24Kasımpaşa15
25 Mersin İdmanyurdu15
26Zonguldakspor14
27Vefa14
28Sivasspor13
29Sarıyer13
30Ankara Demirspor13
31PTT12
32İstanbul Başakşehir11
33Malatyaspor11
34Sakaryaspor11
35Orduspor11
36Diyarbakırspor11
37Kardemir Karabükspor10
38İzmirspor10
39Altınordu10
40Şekerspor10
41Osmanlıspor9
42Feriköy9
43Hacettepe9
44Beykoz8
45Akhisarspor7
46Manisaspor6
47Karagümrük6
48Giresunspor6
49Vanspor5
50Zeytinburnuspor5
51Kayseri Erciyesspor4
52Elazığspor4
53Alanyaspor3
54 Çanakkale Dardanelspor3
55Aydınspor3
56Bakırköyspor3
57Erzurumspor3
58Yeni Malatyaspor2
59Yozgatspor2
60Gençlerbirliği OFTAŞ2
61 Akçaabat Sebatspor2
62Balıkesirspor2
63Beyoğluspor2
64Yeşildirek2
65Adalet2
66Büyükşehir Belediye Erzurumspor1
67Petrolofisi1
68Bucaspor1
69Siirtspor1
70Kahramanmaraşspor1
71Kırıkkalespor1
72Gaziantep Futbol Kulübü1

Süper Lig sevinci yaşayan 37. kent

Hatay, Süper Lig'de temsil edilecek 37. kent olacak.

Akdeniz temsilcisi, 1959'da başlayan Süper Lig'e ilk kez bir takım çıkarabildi.

Süper Lig'de şimdiye kadar İstanbul 16, Ankara 9, İzmir 6, Adana, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Manisa ve Trabzon ikişer, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat ve Zonguldak birer takımla temsil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:11 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'deki 73. takım Hatayspor - Son Dakika Spor
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