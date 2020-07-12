Süper Lig'deki 73. takım Hatayspor

TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, Süper Lig'de mücadele edecek 73. takım olacak.
1959'da başlayan ve 62. sezonunun devam ettiği Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde bugüne kadar 72 farklı takım yer aldı.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında ligden düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alacak bordo-beyazlı ekip, organizasyonun tarihindeki 73. farklı takım olacak.
Süper Lig'de mücadele eden takımlar
Türk futbol tarihinde en üst seviye ligde mücadele eden takımlar şöyle:
|Takım
|Mücadele ettiği sezon
|1
|Fenerbahçe
|61
|2
|Galatasaray
|61
|3
|Beşiktaş
|61
|4
|Bursaspor
|50
|5
|MKE Ankaragücü
|50
|6
|Gençlerbirliği
|46
|7
|Trabzonspor
|45
|8
|Altay
|41
|9
|Gaziantepspor
|31
|10
|Eskişehirspor
|30
|11
|Samsunspor
|30
|12
|Göztepe
|27
|13
|Antalyaspor
|23
|14
|Kayserispor
|23
|15
|İstanbulspor
|23
|16
|Adanaspor
|22
|17
|Kocaelispor
|20
|18
|Boluspor
|20
|19
|Denizlispor
|19
|20
|Konyaspor
|18
|21
|Çaykur Rizespor
|18
|22
|Adana Demirspor
|17
|23
|Karşıyaka
|16
|24
|Kasımpaşa
|15
|25
|Mersin İdmanyurdu
|15
|26
|Zonguldakspor
|14
|27
|Vefa
|14
|28
|Sivasspor
|13
|29
|Sarıyer
|13
|30
|Ankara Demirspor
|13
|31
|PTT
|12
|32
|İstanbul Başakşehir
|11
|33
|Malatyaspor
|11
|34
|Sakaryaspor
|11
|35
|Orduspor
|11
|36
|Diyarbakırspor
|11
|37
|Kardemir Karabükspor
|10
|38
|İzmirspor
|10
|39
|Altınordu
|10
|40
|Şekerspor
|10
|41
|Osmanlıspor
|9
|42
|Feriköy
|9
|43
|Hacettepe
|9
|44
|Beykoz
|8
|45
|Akhisarspor
|7
|46
|Manisaspor
|6
|47
|Karagümrük
|6
|48
|Giresunspor
|6
|49
|Vanspor
|5
|50
|Zeytinburnuspor
|5
|51
|Kayseri Erciyesspor
|4
|52
|Elazığspor
|4
|53
|Alanyaspor
|3
|54
|Çanakkale Dardanelspor
|3
|55
|Aydınspor
|3
|56
|Bakırköyspor
|3
|57
|Erzurumspor
|3
|58
|Yeni Malatyaspor
|2
|59
|Yozgatspor
|2
|60
|Gençlerbirliği OFTAŞ
|2
|61
|Akçaabat Sebatspor
|2
|62
|Balıkesirspor
|2
|63
|Beyoğluspor
|2
|64
|Yeşildirek
|2
|65
|Adalet
|2
|66
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|1
|67
|Petrolofisi
|1
|68
|Bucaspor
|1
|69
|Siirtspor
|1
|70
|Kahramanmaraşspor
|1
|71
|Kırıkkalespor
|1
|72
|Gaziantep Futbol Kulübü
|1
Süper Lig sevinci yaşayan 37. kent
Hatay, Süper Lig'de temsil edilecek 37. kent olacak.
Akdeniz temsilcisi, 1959'da başlayan Süper Lig'e ilk kez bir takım çıkarabildi.
Süper Lig'de şimdiye kadar İstanbul 16, Ankara 9, İzmir 6, Adana, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Manisa ve Trabzon ikişer, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat ve Zonguldak birer takımla temsil edildi.