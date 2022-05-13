Sur Yapı 2 yılda 4 bin bağımsız bölümü teslim etti - Son Dakika

Sur Yapı'nın son iki yılda teslim ettiği bağımsız bölüm sayısı 4 bini buldu.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Gölbahçe Evleri, Lavander, Şehir Konakları ve Bahçeyaka projelerindeki toplam 1.297 konut ve 82 ticari ünitenin teslimini gerçekleştiren Sur Yapı'nın Antalya projesindeki konut ve dükkan teslimleriyle birlikte son iki yılda teslim ettiği bağımsız bölüm sayısı 4 bini buldu.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan Sur Yapı Antalya'da konut teslimleri Haziran 2020'den bu yana aralıksız olarak devam ediyor. Sur Yapı, şu ana kadar 2 bin 500 konutu sahipleriyle buluşturdu.

Sur Yapı Antalya'da ilk anahtar teslimleri park etabında başladı. Şu ana kadar 2 bin 500 konutun teslim edildiği, 35 blokta doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığı park etabında yaklaşık 9 bin kişi yaşıyor.

Yaşamın başladığı park etabının yanı başında yer alacak 157 bin metrekare yeşil alan Antalya'nın en büyük şehir parklarından biri olacak. Şehir parkının içerisinde piknik alanı, sera alanı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, gölet kafeleri ve çim sahaları gibi birçok alan yer alacak.

Antalya'nın yeni Alışveriş Caddesi'nde 485 home ofis ve 68 dükkanın teslimi başladı

Sur Yapı Antalya'nın ikinci etabı olan Sur Cadde'deki home ofis ve dükkan teslimleri başladı. Antalya'nın "Şanzelize"si olarak konumlandırılan 1,3 kilometre uzunluğundaki Alışveriş Caddesi'nde yapımı tamamlanan 7 bloktaki 485 konut ve ofis ile 68 dükkanın anahtar teslimi kısa süre içinde tamamlanacak.

Açıklamaya göre, alt katlarında sağlı sollu dükkanların, üst katlarında ise ofis ve konutların yer aldığı bloklardan oluşan Sur Cadde, mağazaları, kafe ve restoranları, modern mimarisi ile tüm Antalya'nın yeni çekim merkezi olacak. Alışverişten sanata, modadan finansa kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden Sur Cadde'de pek çok sosyal ve kültürel aktivitenin yapılacağı mekanların yanı sıra tramvay hattı da yer alacak. Sur Cadde'de günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor.

Turkuaz sitesinde 1. etabın teslimleri ağustos ayında başlıyor

Sur Yapı, projenin üçüncü etabı olan 1.105 konutluk Turkuaz sitesinde de sona yaklaşıyor. Kaba inşaatın büyük ölçüde tamamlandığı ve çalışmaların hızla devam ettiği Turkuaz etabı, büyük metrekareye sahip daireleriyle geniş ve ferah bir yaşam sunuyor.

"Suyla gelen medeniyet" temasının hakim olduğu Turkuaz sitesinin tüm blokları su kenarında yer alıyor. Turkuaz sitesi, yemyeşil bahçesi ve rengarenk çiçekleri, çocuklar ve yetişkinler için dört mevsim kullanılacak açık ve kapalı yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor.

Antalya'da inşa edilen bu modern şehirde geniş balkon kapıları, turkuaz rengi göletlerin, portakal ve limon ağaçlarının, zeytinliklerin, çiçeklerin bulunduğu Turkuaz sitesine açılıyor.

"Bir şehir yükseldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 19 bin bağımsız bölümden oluşan ve 70 bin kişinin yaşayacağı Sur Yapı Antalya projesinin yaklaşık 8 bin 500 konutluk kısmında çeşitli etaplar halinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini, kaba yapı imalatının yüzde 90'ının bittiğini ve birçok etapta da ince yapı imalatının yüzde 80, yüzde 90 oranlarına eriştiğini kaydetti.

Projede bugüne kadar toplam 2 bin 500 konutu teslim ettiklerini aktaran Elmas, kalan konutlarda ise ince imalatların hızla yapıldığını belirtti.

Dünyanın dört bir yanından ilgi görmeye devam eden Antalya projesinin inşasına ve konut teslimlerine salgın boyunca devam ettiklerinin altını çizen Elmas, "Sur Yapı Antalya projesine başladığımız ilk günden itibaren söylemimiz 'Bir şehir inşa ediyoruz' oldu. Bu sözümüzün artık gerçek olduğunu görüyoruz. Sur Yapı Antalya, konutları, parkları, bahçeleri, dükkan ve mağazaları yakında açılacak olan Alışveriş Caddesi ve halihazırda 9 binin üzerindeki sakiniyle şimdiden yaşayan bir şehir haline geldi." ifadelerini kullandı.

Sur Yapı Antalya'da anahtar teslimlerine yıl sonuna kadar kesintisiz olarak devam edeceklerini vurgulayan Elmas, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki projeler ve Sur Yapı Antalya'da yaptığımız teslimatlar ile son iki yıl içinde teslim ettiğimiz daire ve dükkan sayısı yaklaşık 4 bini buldu. Antalya projesinin yanı sıra İstanbul'da Gölbahçe Evleri, Lavander, Şehir Konakları, Bahçeyaka projelerindeki toplam 1297 konut ve 82 ticari ünitenin teslimini gerçekleştirdik. Pandemi, kur saldırıları, savaş ve ekonomik kriz gibi birçok olumsuz olayın gerçekleştiği 2020- 2022 yılları arasında gösterdiğimiz bu kesintisiz teslim performansı konut sektöründeki konumuzu daha da güçlendiriyor."

Elmas, İstanbul'da yapımı devam eden Maltepe'de YeşilMavi, Koşuyolu'nda Excellence ve Tempo City projelerinde konut teslimlerinin 2022 yılı içinde başlayacağını belirtti.

Sur Yapı Antalya'da oturuma açılan evlerin neredeyse bir ay gibi kısa bir süre içerisinde dolduğunu aktaran Elmas, "Döviz kuru ve enflasyon artışı nedeniyle artan inşaat maliyetleri, Türkiye'nin her yanında olduğu gibi Antalya'da da yeni konut stokunun azalmasına neden oluyor. Sur Yapı Antalya'daki konutların büyük bir hızla doluyor olması da kentteki konut ihtiyacını gösteriyor. Bu yüzden Sur Yapı Antalya projesindeki konutların inşaatını, satışını ve teslimlerini bir an önce gerçekleştirmek istiyoruz. Böylece bu sorunu bir nebze de olsa çözebileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

0,99 banka kredisiyle 120 ay taksit

Elmas, Sur Yapı Antalya'nın Sur Cadde ve Turkuaz etaplarında büyüklükleri 57 metrekare ile 226 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçeneklerinin yer aldığını belirtti.

Daireler için avantajlı ödeme planları sunduklarını ifade eden Elmas, Sur Yapı Antalya'daki daireleri yüzde 35 peşinatla satışa sundukları bilgisini verdi.

Elmas, şunları kaydetti:

"Sur Yapı Antalya'dan ev almak isteyenlere 0,99 kredi oranıyla 120 ay taksit imkanı sunuyoruz. Yine Sur Cadde'de ise 0,99 vade oranı ile 450 bin TL peşinat, 120 ay da 6 bin 425 TL'den başlayan taksitlerle ya da tamamı peşin ödemelerde 1 milyon 145 bin TL'den başlayan fiyatlara imkan sunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan konut destek paketlerinin de Sur Yapı Antalya'dan ev almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Konut Finansman Paketi ile birinci el konut üreticilerinden ilk konutunu alan alıcılara yüzde 0,99 faiz oranıyla 10 yıla kadar vadelerle kredi imkanı sağlanacak. Genişletilmiş Konut Finansman Paketiyle ise dolar veya dövizini bozduran herkes yüzde 0,89 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. Biz de Sur Yapı olarak müşterilerimize açıklanan paket doğrultusunda satışlarımıza başladık."