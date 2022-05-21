Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar - Son Dakika
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Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar

21.05.2022 21:29
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde Çerkesler, 158 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgüne gönderilen ve büyük çoğunluğunun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği atalarını andı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde Çerkesler, 158 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgüne gönderilen ve büyük çoğunluğunun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği atalarını andı.

158 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgün edildikten sonra Karadeniz üzerinden Kandıra Babalı köyü sahiline ulaşan Çerkesler torunları tarafından anıldı. Babalı sahilinde bir araya gelen yüzlerce kişi, sürgünde ölen atalarının yaşadığı mağaraları ziyaret ederek, dualar etti. Meşalelerle sahil boyunca yürüyen Çerkesler, atalarını anmak için Nart ateşini yaktı.Törende konuşan Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Gümüş, "Bugün atalarımızın 158 yıl önce ana yurtları Abhazya'dan, Adige'den, Osetya'dan, Çeçenistan'dan koparılıp, hazin bir şekilde sürgüne maruz bırakıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı, insanlık adına dünya tarihinin de ayıpladığı acı bir günümüzdür. Ayrıca bugün, atalarımızın yok edilme saldırısına karşı direncini gösterdiği bir gündür. Bu vesileyle huzurlarınızda, sürgün esnasında Karadeniz'de ve karada kaybettiğimiz atalarımızı bir kez daha saygıyla yad ediyoruz" dedi.


Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar
Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar
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Kaynak: DHA

Karadeniz, Kandıra, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürgünün 158'inci yılında atalarını andılar - Son Dakika


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