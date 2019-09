"Bir Mekan, Bir Hikaye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Stewards of Cultural Heritage (SoCH) projesi kapsamında, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul ?ubesi tarafından düzenlenen sergi, Rezan Has Müzesi KHAS Galerisi'nde açıldı.

Açılışta konuşan Alman Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Felix Pirson, Suriye'deki çatışmaların insanlara halen büyük acılar yaşatmaya devam ettiğini, Türkiye, Avrupa Birliği ve Almanya için de büyük zorluklar bulunduğunu söyledi.

Bu sergi ve SoCH projesiyle hem çatışmadan sonra kültürel mirasın yeniden canlanması hem de sergiye katkıda bulunan ve proje çerçevesinde destekledikleri kişilerce bu mirasın diğer kuşaklara aktarılması için umut aşılamak istediklerini dile getiren Pirson, projenin arkeolojik miras ağının bir parçası olduğunu ifade etti.

Felix, projeyi destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kadir Has Üniversitesine, sergiye ev sahipliği yapan Rezan Has Müzesi'ne, Almanya Dışişleri Bakanlığına ve Gerda Henkel Vakfına teşekkür etti.

Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Can Has da "Arkeolojik miras ağı kapsamında 'Stunde Null–Kriz Sonrası İçin Gelecek Zaman' projesinin bir parçası olarak 2016'da başlayan proje kapsamında düzenlenen sergiyle ilgili anıtsal yapılara ve alanlara ait görseller insan hikayeleriyle birleştirilerek Suriye'deki savaşın insan hayatı ve kültürel miras üzerindeki yıkıcı etkisi gösterilmek istenmiştir." dedi.

Has, projenin Türkiye'de ikamet eden Suriyeli kültür mirası uzmanlarının donanımlarının artırılması yoluyla kültürel mirasın korunmasına yardımcı olmayı amaçladığını anımsatarak, "Proje kapsamındaki serginin restorasyon alanında Europa Nostra ödülünü kazanmış Kadir Has Üniversitesi bünyesinde düzenleniyor olması ayrıca gurur vericidir." diye konuştu.

Öte yandan SoCH projesi kapsamında, 2019 Avrupa Kültür Mirası ödülü Alman Arkeoloji Enstitüsüne verildi.

Sergiye, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şube Başkanı Dr. Katja Piesker, Europa Nostra Temsilcisi Pavlos Chatzigrigoriou, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Kadir Has Vakfı Başkanı Nuri Has ile davetliler katıldı.

Ev sahipliğini Rezan Has Müzesinin üstlendiği sergi, 26 Ekim'e kadar görülebilecek.