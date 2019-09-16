Son Dakika Haberleri: Suriye konulu Üçlü Zirve'de öne çıkan 4 madde
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Suriye konulu Üçlü Zirve'de öne çıkan 4 madde

49 dakika önce

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen, Suriye'deki savaşın ele alındığı Üçlü Zirve'de ülkenin toprak bütünlüğünün altı çizildi. Zirvede, İdlib'deki son durum, mülteciler, siyasi çözüm ve ABD'nin Suriye'deki varlığı öne çıkan diğer maddeler arasındaydı.

Suriye konulu Üçlü Zirve'de öne çıkan 4 madde, System.String[]

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen, Suriye'deki savaşın ele alındığı Üçlü Zirve'de ülkenin toprak bütünlüğünün altı çizilerek, nihai hedefin Suriye'nin bölünmesini engellemek olduğu vurgulandı. Zirvede, İdlib'deki son durum, mülteciler, siyasi çözüm ve ABD'nin Suriye'deki varlığı öne çıkan diğer maddeler arasındaydı.


Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye krizinin askeri değil ancak siyasi yollarla çözülebileceği hususunda ortak görüşlerini aktardı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:15 
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