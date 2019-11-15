Son Dakika Haberleri: Suriye uyruklu kocanın, eşini sopayla döverek öldürdüğü iddiası
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Suriye uyruklu kocanın, eşini sopayla döverek öldürdüğü iddiası

6 saat önce

Konya'da dini nikahlı eşini sopayla döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Suriye uyruklu kocanın, eşini sopayla döverek öldürdüğü iddiası, System.String[]

Konya'da dini nikahlı eşini sopayla döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Mahmud el-Hüseyin (32), evlerinde eşi Halidiye el-Hamid (20) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmud el-Hüseyin, çocuğunun gözü önünde eşine sopayla saldırdı.

Aldığı darbeler sonucu yere yığılan eşinin bayıldığını zanneden Mahmud el-Hüseyin, komşularından yardım istedi. Kadının hareketsiz şekilde yerde yattığını gören komşuları, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halidiye el-Hamid'in öldüğünü tespit ederek, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırdı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına verdiği ifadeden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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