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Suriyeliler, 4 yaşındaki çocuğa tecavüzden sorumlu tuttukları YPG/PKK'yı protesto etti - Son Dakika

Suriyeliler, 4 yaşındaki çocuğa tecavüzden sorumlu tuttukları YPG/PKK'yı protesto etti

19.11.2021 16:23

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde toplanan bölge halkı, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat ilçesinde 4 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğramasını protesto ederek, sorumluların hesap vermesi için insan hakları örgütlerini göreve çağırdı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde toplanan bölge halkı, terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki Tel Rıfat ilçesinde 4 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğramasını protesto ederek, sorumluların hesap vermesi için insan hakları örgütlerini göreve çağırdı.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'in Armuta bölgesinde cuma namazından sonra bir araya gelen kişiler, Tel Rıfat'a bağlı Kefernaya bölgesinde 16 Kasım'da 4 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırılarak tecavüze uğramasını protesto etti.

Çoğunluğunu yerinden edilmiş Kefernayalilerin oluşturduğu protestocular, çocuk istismarından YPG/PKK'lıları sorumlu tutarak, terör örgütünden hesap sorulmasını istedi.

Çocuk istismarının son bulması için insan hakları örgütlerine seslenen göstericiler, topraklarının terör işgalinden kurtarılması için de askeri muhaliflere çağrıda bulundu.

Protestocular, "PKK sadece topraklarımızı değil küçük çocukları da istismar ediyor", "Kandilin köpekleri, sizin yaptıklarınızı domuzlar yapmadı" "Evlerimizden bizi zorla çıkarttıktan sonra orada kalan çocuklarımıza tecavüz ediyorlar", "Çocuklarımıza tecavüz eden PKK'yı topraklarımızdan çıkaracağız" yazılı dövizleri taşıdı.

"Teröristlerden hesap sorulmasını istiyoruz"

Gösteriye katılan Kefernayalı Mahmud Abbas, AA muhabirine, "Tüm dünyanın sesimizi duymasını istiyoruz. Terör örgütü PKK önce arazilerimizi ve evlerimizi elimizden aldı şimdi de çocuklarımıza tecavüz ediyorlar." dedi.

Abbas, insan hakları örgütlerine seslenerek, "Bu konunun üzerine gidilmesini ve suçluların yakalanmasını istiyoruz. Kız çocuğu şu an Halep'te hastanede yoğun bakımda ölümle yaşam arasında mücadele veriyor. Aldığımız bilgiye göre kız çocuğuna PKK'lılar saldırdı. Kızımızın bir an önce şifa bulmasını ve teröristlerden hesap sorulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Gösteriye katılan Mahmud Velid de "Terör örgütü PKK'nın bu yaptığı zulmü kınıyoruz. Küçük bir kız çocuğuna tecavüz ederek yol kenarına attılar." dedi.

Kız çocuğunun tecavüze uğraması

YPG/PKK işgalinde bulunan Tel Rıfat'a bağlı Kefernaya bölgesinde zeytin hasadı yapan bir ailenin 4 yaşındaki kızı, teröristlerce 16 Kasım'da kaçırılmıştı.

Çocuk, bölge sakinlerince, Azez'e 11 kilometre uzaklıkta örgüt işgalindeki Deyr Cemal bölgesinde yol kenarına atılmış halde bulunmuştu. Bunun üzerine bölge halkı, çocuğu tedavisinin yapılması için hastaneye kaldırmıştı.

Bu arada, çocuğun Kefernaya bölgesinde yaşayan akrabalarından biri, olayla ilgili olduğu iddia edilen bir örgüt elemanını bıçakla yaralamıştı.

Küçük kızın kaçırıldıktan sonra tecavüze uğradığının tespit edilmesinin ardından Kefernaya köyündeki halk gösteri düzenlemişti.

Tel Rıfat'taki durum

Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Sık sık Azez, Bab, Mare ve Afrin'i vuran teröristler Tel Rıfat'ın Taane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minnağ, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burc el Kas ve Miyase köylerinde konuşlu ağır silahları kullanıyor.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

Protesto, Türkiye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriyeliler, 4 yaşındaki çocuğa tecavüzden sorumlu tuttukları YPG/PKK'yı protesto etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriyeliler, 4 yaşındaki çocuğa tecavüzden sorumlu tuttukları YPG/PKK'yı protesto etti - Son Dakika
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