Sürücüler otoyollarda hız limit artışını değerlendirdi - Son Dakika
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Sürücüler otoyollarda hız limit artışını değerlendirdi

01.07.2022 16:55
Sürücüler otoyollarda hız limit artışını değerlendirdi

Türkiye'de otoyollarda 120 kilometre olan hız limitinin artırılmasıyla ilgili sürücülerin bir kısmı uygulamayı beğenirken, bazı sürücüler ise hızın artırılmasının tehlikeli olduğunu belirtti.

Türkiye'de otoyollarda 120 kilometre olan hız limitinin artırılmasıyla ilgili sürücülerin bir kısmı uygulamayı beğenirken, bazı sürücüler ise hızın artırılmasının tehlikeli olduğunu belirtti.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde otoyollarda 120 kilometre olan hız sınırı 1 Temmuz itibariyle 10 kilometre artırılarak 130 olarak belirlendi. Otoyollarda yapılan hız limit değişikleri bölgesel olarak farklılık göstererek Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otobanda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre, Kuzey Marmara, İstanbul- İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre kadar yükseltildi.

Ülkenin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu Bolu geçişinde bulunan tesislerde mola veren sürücüler yapılan hız limit artışını değerlendirdi. Sürücülerin bir bölümü önceki hızın yeterli olmadığını söylerken, bazıları ise limiti yükseltmenin tehlikeli olduğunu ifade etti.

Dinlenme tesisinde mola veren bir sürücü, "Otobanlarda 140-150 arasında olması lazım. 100-110 olunca araba yoruluyor. Zaten benzin de pahalı. Araba sürekli vites istiyor. Bence güzel oldu" dedi.

Kararı yanlış bulan başka bir sürücü ise "Anlık bir lastik patlaması ya da yanlış bir şey olduğu zaman hız 120 iken kaza olurken daha daha artacak" diye konuştu. - BOLU

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Türkiye, Edirne, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüler otoyollarda hız limit artışını değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücüler otoyollarda hız limit artışını değerlendirdi - Son Dakika
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