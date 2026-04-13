Survivor Nefise’nin talebi sonrası Acun eski sevgiliden gelen mesajı aktardı

Survivor’da konseyde yaptığı çıkışla gündeme gelen Nefise Karatay, bu kez Acun Ilıcalı’nın açıkladığı mesajla yeniden konuşuldu. Eski sevgilisiyle görüşmek isteyen Nefise’ye, Ilıcalı konseyde gelen yanıtı iletti.

ACUN ILICALI MESAJI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, “Haber bekleyen bir yarışmacı var. Kırmızı takımda Nefise. Sevgili Erdem benimle temasa geçti. Murat Boz’la ilgili konuşmalarını hatırlıyor mu diye sordu” ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, Nefise’nin daha önce söylediği “Murat Boz kalk gidelim dese gidermiş Nefise” sözünü de hatırlattı.

NEFİSE’DEN ESPRİLİ YANIT

Bu sözler sonrası Nefise Karatay ise “Adriana Lima kalk gidelim dese gitmeyecek mi?” diyerek yanıt verdi. Ilıcalı ise gülümseyerek “Erdem öyle biri değil” sözleriyle karşılık verdi.

GÖRÜŞME OLACAK MI?

Erdem’in verdiği yanıt sonrası Nefise ile görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise henüz netleşmedi. Kritik gelişmenin bu akşam yayınlanacak bölümde ve ilerleyen günlerde belli olacağı öğrenildi.

VEDA EDEN YARIŞMACI

Survivor 2026’ya veda eden isim Gözde oldu.