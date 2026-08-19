Survivor şampiyonu Hilmicem evlendi: Damadı araba fırçasıyla yıkadılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Survivor şampiyonu Hilmicem evlendi: Damadı araba fırçasıyla yıkadılar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe, uzun süredir birlikte olduğu Pırıl Atasev ile dünyaevine girdi. Gelin alma öncesinde arkadaşları tarafından hazırlanan sürpriz ise damadı şaşkına çevirdi. Hilmi Cem’in arkadaşları, damadı hortumla ıslatıp araba fırçasıyla baştan aşağı yıkadı. O anlar düğünün en eğlenceli anlarından biri oldu.

Survivor şampiyonluğu ile tanınan oyuncu Hilmi Cem İntepe, uzun süredir birlikte olduğu Pırıl Atasev ile bugün düzenlenen törenle evlendi. Ünlü çiftin düğününde renkli anlar yaşanırken, Hilmi Cem’in arkadaşlarının hazırladığı sürpriz şaka törene damga vurdu.

NOSTALJİK OTOMOBİLLE GELİN ALMAYA GİTTİ

Survivor 2013'ü birinci tamamlayarak adını geniş kitlelere duyuran Hilmi Cem İntepe, oyunculuk kariyerinin ardından özel hayatıyla da gündeme geldi. İntepe, bir süredir aşk yaşadığı Pırıl Atasev ile hayatını birleştirdi.

Çiftin düğününde gelin alma merasimi için nostaljik görünümlü kırmızı bir otomobil tercih edildi. Düğünden paylaşılan ilk görüntüler, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Survivor şampiyonu Hilmicem evlendi: Damadı araba fırçasıyla yıkadılar

ARKADAŞLARINDAN DAMADA SÜRPRİZ

Gelin almaya geçmeden önce Hilmi Cem'in arkadaşları damada unutamayacağı bir şaka hazırladı. Arkadaşları, İntepe'yi adeta araba yıkar gibi büyük bir fırçayla yıkadı.

Survivor şampiyonu Hilmicem evlendi: Damadı araba fırçasıyla yıkadılar

Ortaya çıkan eğlenceli görüntüler çevredekileri ve sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. Damadın arkadaşlarının şakaya devam ettiği anlar düğünün en renkli karelerinden biri oldu.

MÜZİK EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER

Gelin alma merasiminin ardından Hilmi Cem ve arkadaşları müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Çiftin mutlu gününde aileleri ve yakın arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda ünlü isim de yer aldı.

Survivor şampiyonu Hilmicem evlendi: Damadı araba fırçasıyla yıkadılar
Survivor şampiyonu Hilmicem evlendi: Damadı araba fırçasıyla yıkadılar
Survivor şampiyonu Hilmicem evlendi: Damadı araba fırçasıyla yıkadılar

Hilmicem İntepe, Hilmi Cem, Damatlık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Survivor Survivor şampiyonu Hilmicem evlendi: Damadı araba fırçasıyla yıkadılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başka örneği yok Hayvan otlatan çiftçi buldu Başka örneği yok! Hayvan otlatan çiftçi buldu
Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını Polis 1 saatte zor ikna etti Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını! Polis 1 saatte zor ikna etti
Ebola salgını yayıldı, DSÖ’den hükümetlere acil çağrı geldi Ebola salgını yayıldı, DSÖ'den hükümetlere acil çağrı geldi
Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma
İsrail’den Trump’a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek İsrail'den Trump'a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek
Kaza yaptılar, birbirlerine girdiler: Tartışma cinayetle sonuçlandı Kaza yaptılar, birbirlerine girdiler: Tartışma cinayetle sonuçlandı
Fenerbahçe’nin maçı ertelenecek mi İsmail Kartal’dan cevap Fenerbahçe'nin maçı ertelenecek mi? İsmail Kartal'dan cevap
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayarak yaralayan Seydi Ahmet Keleş ve 4 şüpheli daha gözaltına alındı Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayarak yaralayan Seydi Ahmet Keleş ve 4 şüpheli daha gözaltına alındı
Sevgilisini darbettiği gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven’den yıllar sonra gelen itiraf Sevgilisini darbettiği gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven’den yıllar sonra gelen itiraf
Ankara’da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı Ankara'da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı
Çine’deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti Çine'deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti
Fatih’te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Fatih'te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

22:07
Bundan sonra ne olacak İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
22:07
İBB davasında tansiyon yükseldi İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
21:07
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya’yı kendi toprakları ilan ettiler
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya'yı kendi toprakları ilan ettiler
20:44
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
20:10
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
20:09
İBB davasında İmamoğlu ile ’rüşvet istediği’ iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
19:34
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
19:25
Beyaz Saray’ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
19:07
Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni
Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni
18:55
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
18:46
DEM Parti’den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
17:56
İstanbul’da deprem mi oldu Vatandaşlar Kandilli’nin sitesine akın etti
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 22:42:33. #7.12#
SON DAKİKA: Survivor şampiyonu Hilmicem evlendi: Damadı araba fırçasıyla yıkadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.