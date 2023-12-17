Survivor Turabi \'\'Gitmeden sevişelim\'\' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz

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Survivor'da yeniden yarışacak olan Turabi, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Survivor'da şampiyonluk için mücadele edecek Turabi, son olarak kendisine gelen "Gitmeden sevişelim" mesajını ifşa etti.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMIŞTI

Daha önce Acun Ilıcalı tarafından duyurulan ancak daha sonra sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya katılamayacağını açıklayan Turabi Çamkıran, daha sonraki süreçte kadroya dahil oldu.

MESAJI İFŞA ETTİ

Yarışmaya katılacağı açıklandıktan sonra, sosyal medya hesabından paylaşımlarına ağırlık veren Turbo Turabi son gönderisiyle şaşırttı. Turabi, bir takipçisinden gelen "Gitmeden sevişelim" mesajını paylaştı.

"EVLENMEDEN OLMAZ"

Daha önce Amerika'da yaşadığı zamanlarda müstehcen paylaşımlarıyla gündeme gelen Turabi bu mesaja kayıtsız kalmadı. Survivor yarışmacısı "Maalesef cevabım hayır olacak artık evlenmeden olmaz. Anamın gönlünü almanız lazım" dedi.