Survivor'da yeniden yarışacak olan Turabi, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Survivor'da şampiyonluk için mücadele edecek Turabi, son olarak kendisine gelen "Gitmeden sevişelim" mesajını ifşa etti.
Daha önce Acun Ilıcalı tarafından duyurulan ancak daha sonra sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya katılamayacağını açıklayan Turabi Çamkıran, daha sonraki süreçte kadroya dahil oldu.
Yarışmaya katılacağı açıklandıktan sonra, sosyal medya hesabından paylaşımlarına ağırlık veren Turbo Turabi son gönderisiyle şaşırttı. Turabi, bir takipçisinden gelen "Gitmeden sevişelim" mesajını paylaştı.
Daha önce Amerika'da yaşadığı zamanlarda müstehcen paylaşımlarıyla gündeme gelen Turabi bu mesaja kayıtsız kalmadı. Survivor yarışmacısı "Maalesef cevabım hayır olacak artık evlenmeden olmaz. Anamın gönlünü almanız lazım" dedi.
Son Dakika › Televizyon › Survivor Turabi ''Gitmeden sevişelim'' mesajına kayıtsız kalmadı: Evlenmeden olmaz - Son Dakika