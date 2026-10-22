Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere yüzünü ve boynunu gerdirdi: Barbie gibi olacağım

Survivor yarışmasıyla tanınan eski milli atlet Nagihan Karadere, yeni bir estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. Boyun germe ve alt yüz germe ameliyatı olan Karadere, operasyon sonrası görüntülerini sosyal medya hesabından “Gerdirdim gitti” notuyla paylaştı.

BOYUN VE ALT YÜZ GERME AMELİYATI OLDU

Nagihan Karadere, paylaştığı videoda ameliyat olduğunu ve taburcu edildiğini anlattı. Bandajlarını yeniletmek için yeniden sağlık kuruluşuna gittiğini belirten Karadere, operasyonun üzerinden henüz 24 saat geçmesine rağmen yüzündeki şişliğin az olduğunu söyledi.

Geçirdiği işlemler hakkında bilgi veren Karadere, “Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe” ifadelerini kullandı.

“GÜNLER SONRA BARBIE GİBİ OLACAĞIM”

Operasyonun ardından boynundaki görünümden memnun olduğunu dile getiren Karadere, iyileşme sürecinin ardından nasıl bir görünüme kavuşacağını merak ettiğini belirtti. Ünlü yarışmacı, “Günler sonra Barbie gibi olacağım” sözleriyle yeni görünümü için heyecanını paylaştı.

DAHA ÖNCE ESTETİK MASRAFINI AÇIKLAMIŞTI

Nagihan Karadere, daha önce yaptırdığı estetik işlemler için yaklaşık 750 bin TL harcadığını açıklamıştı. Survivor yarışmalarındaki performansıyla tanınan Karadere, atletizm kariyerinde de önemli başarılara imza attı.

Survivor 2016’da beşinci olan Karadere, 2018’deki All Star sezonunu ikinci sırada tamamladı. 2026 sezonunda da finale yükselen eski milli atlet, yarışmayı ikinci olarak bitirdi.