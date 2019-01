Suud'un Kaşıkçı'yı Casus Yazılımla İzlediğini Belirleyen Şirket Gizli Ajanların Hedefinde"

NEW Amerikan Associated Press (AP) ajansı, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'yı izlemesi için İsrail'in Suudi Arabistan'a casusluk yazılımı sattığını ortaya çıkaran siber güvenlikçilerin gizli ajanlar tarafından ele alındığını yazdı.

AP'nin özel haberine göre, Suudi Arabistan'ın İsrail'in NSO Grup yazılım firmasından aldığı "Pegasus" adlı casus yazılım teknolojisi ile Kaşıkçı'yı izlediğini ortaya çıkaran Toronto Üniversitesine bağlı Citizen Lab adlı kuruluşun çalışanları, gizli ajanların hedefi oldu.



Geçen 2 ayda iki Citizen Lab kuruluşu çalışanı kendileri ile sahte şirketler ve sahte kimlikler üzerinden irtibata geçen ajanların sorgulamalarına maruz kaldı.



Gizli ajanların ilk hedefi Suriye asıllı Bahr Abdül Rezzak oldu. Kendisini Madrid'de yaşayan Güney Afrikalı bir finans teknolojisi yöneticisi olarak tanıtan bir kişi, Abdül Rezzak ile aralık ayında bir sosyal medya platformu üzerinden irtibata geçti.



Suriyeli mülteciler konusunda Rezzak ile irtibata geçtiğini söyleyen Gary Bowman adlı kişi, 18 Aralık'ta Rezzak ile Toronto'daki bir otelde görüştü. Rezzak, bu görüşmede Bowman'ın kendisine Suriyeli mültecilerden ziyade, İsrail ve Rezzak'ın İsrail konusundaki görüşleri hakkında sorular sorduğunu belirtti.



Daha sonra AP'nin yaptığı araştırmada Bowman'ın ve şirketinin sahte olduğu, aslında belirtilen isimlerde ne bir şirket ne de bir iş adamı olduğu ortaya çıktı.



İkinci görüşme New York'ta



Gizli ajanların bir diğer hedefi ise, şirketin çalışanlarından Scott Railton oldu. Kendisini Paris merkezli bir tarım teknolojileri firmasının yöneticisi olarak tanıtan Michel Lambert, 19 Ocak'ta Railton ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisiyle New York'ta görüşmek istediğini belirtti.



Lambert hakkında araştırma yapan Railton, Lambert'in şirketi ve adının sahte olduğunu, kendisinin de tuzağa düşürülmek istediğini anladı ve görüşmenin yapılacağı mekana iki AP muhabiriyle gitti.



Afrikalı politikacılar hakkında yapılan görüşme, Lambert'in Railton'a Citizen Lab ve NSO hakkında sorular sormasıyla devam etti.



Kendilerini Bowman ve Lambert olarak tanıtan gizli ajanların gerçek kimlikleri henüz tespit edilemedi.



Rezzak ve Railton, bu kişilerin kendilerinden Citizen Lab'in adını kötüleyecek bir yorum almaya çalıştığını ve bu yüzden seslerinin kaydedilmiş olabileceğini kaydetti.



"Bu, dünyanın her yerindeki akademik özgürlüğe bir saldırıdır"



Citizen Lab Direktörü Ron Deibert konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bu kötü niyetli, gizli eylemleri en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verdi.



Deibert ayrıca, "Citizen Lab gibi bir akademik gruba yönelik böyle düzenbaz bir saldırı, dünyanın her yerindeki akademik özgürlüğe bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Citizen Lab, Kanada'da yaşayan Suudi aktivist Ömer Abdülaziz'in telefonunda yaptığı araştırmada, Kaşıkçı ile telefon görüşmelerini Suudi yönetiminin İsrail şirketi NSO Group'un ürettiği yazılımı kullanarak izlediğini ortaya çıkarmıştı.



Citizen Lab, NSO Group'un müşterisi Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil (BAE) yabancı hükümetlerin, toplumlarına göz açtırmamak için Pegasus yazılımını kötüye kullandığına ilişkin 2 yılı aşkın süredir kanıt topluyordu.

