Suriye\'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kent merkezinde, Dürzilerin bir kısmının lideri olan Hikmet el-Hecri 'ye bağlı gruplar tarafından düzenlenen gösteride İsrail bayrağı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun posterleri taşındı.

NETANYAHU FOTOĞRAFI VE İSRAİL BAYRAĞI TAŞIDILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Hecri 'ye bağlı onlarca kişi "Olmak ya da olmamak" sloganıyla düzenlenen gösteriye katıldı. Göstericilerin İsrail bayrağı ile Netanyahu'nun fotoğraflarını taşıması dikkati çekti.

KATILIM SINIRLI KALDI

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, katılımın sınırlı kaldığı ve beklenen yoğunluğun oluşmadığının gözlendiği kaydedildi.

Gösteri, Dürzilerin uluslararası koruma altına alınması ve konunun uluslararasılaştırılması yönündeki çağrılarla eş zamanlı gerçekleşirken, Süveyda'daki bazı yerel çevreler İsrail'e ait sembollerin kullanılmasını, toplumsal ve ulusal yapıyı tehdit eden bir gelişme olarak değerlendirdi.

SÜVEYDA BÖLGESİNDE YAŞANANLAR

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker ölmüştü.

İsrail de daha sonra Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığını duyurmuştu.

Yol haritasında, "sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı" ifade edilmişti.