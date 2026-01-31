Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Haberin Videosunu İzleyin
Suriye\'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
31.01.2026 18:32  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Suriye\'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Haber Videosu

Suriye'nin Süveyda kentinde, Dürzilerin liderlerinden Hikmet el-Hecri'ye bağlı gruplar, İsrail bayrağı ve Netanyahu'nun posterleriyle bir gösteri düzenledi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kent merkezinde, Dürzilerin bir kısmının lideri olan Hikmet el-Hecri 'ye bağlı gruplar tarafından düzenlenen gösteride İsrail bayrağı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun posterleri taşındı.

NETANYAHU FOTOĞRAFI VE İSRAİL BAYRAĞI TAŞIDILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Hecri 'ye bağlı onlarca kişi "Olmak ya da olmamak" sloganıyla düzenlenen gösteriye katıldı. Göstericilerin İsrail bayrağı ile Netanyahu'nun fotoğraflarını taşıması dikkati çekti.

KATILIM SINIRLI KALDI

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, katılımın sınırlı kaldığı ve beklenen yoğunluğun oluşmadığının gözlendiği kaydedildi.

Suriye'nin Süveyda kentinde gösteri düzenleyen Dürziler, İsrail bayrağı ve Netanyahu'nun fotoğrafını taşıdı

Gösteri, Dürzilerin uluslararası koruma altına alınması ve konunun uluslararasılaştırılması yönündeki çağrılarla eş zamanlı gerçekleşirken, Süveyda'daki bazı yerel çevreler İsrail'e ait sembollerin kullanılmasını, toplumsal ve ulusal yapıyı tehdit eden bir gelişme olarak değerlendirdi.

SÜVEYDA BÖLGESİNDE YAŞANANLAR

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker ölmüştü.

İsrail de daha sonra Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığını duyurmuştu.

Yol haritasında, "sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı" ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Süveyda, İsrail, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler - Son Dakika

Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?
Büyükelçi Uraz’dan Cidde Turizm Fuarı’nda turizm mesajı: Türkiye yeterince tanınıyor ama daha fazlasını yapmalıyız Büyükelçi Uraz'dan Cidde Turizm Fuarı'nda turizm mesajı: Türkiye yeterince tanınıyor ama daha fazlasını yapmalıyız
Akrabaların tartışması kanlı bitti Akrabaların tartışması kanlı bitti
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
İmzayı attu Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş’ta İmzayı attu! Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta

19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
18:22
Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor
17:55
Gülben Ergen’den Fatih Ürek’e duygusal veda
Gülben Ergen'den Fatih Ürek'e duygusal veda
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
17:35
İstanbullular dikkat Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
17:22
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a tarihi çağrı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tarihi çağrı
16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:41:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.