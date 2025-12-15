Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı
15.12.2025 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı
Haber Videosu

Avustralya'daki Bondi Plajı'na düzenlenen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sydney'in güneybatısındaki Narellan banliyösünde bir Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı. Toplanan kalıntılar polis tarafından imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda dün düzenlenen silahlı saldırının ardından, bölgedeki bir Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldığı bildirildi.

MÜSLÜMAN MEZARLIĞI HEDEF ALINDI

News.com.au internet sitesinin haberine göre, Sydney'deki plajda düzenlenen ve "Yahudi topluluğuna yönelik olduğu" belirtilen saldırının ardından, kimliği belirsiz kişiler kentin güneybatısındaki Narellan banliyösünde bir Müslüman mezarlığını hedef aldı.

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

BİRDEN FAZLA DOMUZ KAFASI TESPİT EDİLDİ

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, mezarlığın girişine hayvan kalıntıları bırakıldığına dair ihbar alındığı belirtildi. Olay yerine giden ekiplerin birden fazla domuz kafası tespit ettiği, toplanan kalıntıların uygun şekilde imha edildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

AVUSTRALYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Polis, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı. Başbakan Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti. Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Kaynak: AA

Avustralya, Güvenlik, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Serdar Han Serdar Han:
    ne gzuel ya kendi terörist leri adam öldürür sonra müslüman yaptı diye uzerimize at senelerdir bir bitmediniz kâfirler 165 13 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger Mustafa yavuzdeger:
    kendi kafalarını bırakmışlar sorun yok. Demekki onlarda biliyor bu mahlukatın pis olduğunu ama ona rağmen yiyorlar. biraz akıllı olsalar saldırıya müdehale edeninde müslüman olduğunu görürler. demekki iş müslümanlıkta değil iş kullukta. sorsan herkes müslüman 132 9 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    ulan şerefsizler orada bir çok insanı kurtaran, saldırganları etkisiz hale getiren Müslüman değil mi? 107 9 Yanıtla
  • Şükrü null Şükrü null:
    bu Yahudiler gerçekten dünyanın sevmediği bir topluluk 95 5 Yanıtla
  • serhatkaracay serhatkaracay:
    hangi orospu çocuğu katliyamı yaptıysa onun anasını karısını silksinler. yaprağının antifrizi 19 18 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollywood devinden Gaziantepli yüzük ustasına dava Hollywood devinden Gaziantepli yüzük ustasına dava
Büyükçekmece ve Esenyurt’un korkulu rüyası suç makinesi kadın yakalandı Büyükçekmece ve Esenyurt'un korkulu rüyası suç makinesi kadın yakalandı
Dev proje devam ediyor Samsun’a 3,2 milyar liralık yatırım Dev proje devam ediyor! Samsun'a 3,2 milyar liralık yatırım
Berke Özer’e Premier Lig’den dev talip Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip
Sır dolu ölüm Alkol aldıktan sonra 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar Sır dolu ölüm! Alkol aldıktan sonra 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Kaya şarkısına böyle eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Kaya şarkısına böyle eşlik etti
Kocaelispor, Fatih Karagümrük’ü 902’de üzdü İki takımda puanları paylaştı Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 90+2'de üzdü! İki takımda puanları paylaştı
Maç bitti, sahada yumruklar konuştu Maç bitti, sahada yumruklar konuştu
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti
Yerin 150 metre altında Şifa arayanlar Türkiye’nin dört bir yanından akın ediyor Yerin 150 metre altında! Şifa arayanlar Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyor
Hilal Cebeci’nin, Güllü’nün kızıyla ilgili paylaşımı büyük tepki çekti Hilal Cebeci'nin, Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı büyük tepki çekti

15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’in ’’Cemevi, Cümbüş evi’’ iddiasına ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in ''Cemevi, Cümbüş evi'' iddiasına ateş püskürdü
14:51
Türkeş’in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis’i karıştırdı
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
14:17
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı
14:13
Asena Keskinci’nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti
14:05
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Cumhur İttifakı’na yeşil ışık
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık
13:57
Taraftarlar şokta Galatasaray’da Singo depremi
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
13:50
Beşar Esad’dan aylar sonra haber var Okul sıralarına geri döndü
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü
13:38
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay’a son veda Gözyaşları sel oldu
Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a son veda! Gözyaşları sel oldu
13:29
Emekli olmak isteyenler dikkat Prim borçlarına 15 gün içinde büyük zam geliyor
Emekli olmak isteyenler dikkat! Prim borçlarına 15 gün içinde büyük zam geliyor
12:39
Memura yapılacak zam için yeni hesap
Memura yapılacak zam için yeni hesap
12:29
Hatay’da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2025 15:25:23. #7.11#
SON DAKİKA: Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.