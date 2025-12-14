Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı - Son Dakika
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı

14.12.2025 17:35  Güncelleme: 18:16
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı
Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda Hanuka kutlaması sırasında düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ortaya çıkan görüntüler dünyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, Ahmed el Ahmed isimli bir manavın arkasından sessizce yaklaşarak silahlı saldırganı etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde bulunan dünyaca ünlü Bondi Plajı'nda düzenlenen Hanuka etkinliği sırasında yaşanan silahlı saldırı girişimi, bir sivilin anlık müdahalesiyle engellendi.

CANINI HİÇE SAYIP ÜSTÜNE ATLADI

Bir kişinin saldırganlardan birini koşarak arkadan yakaladığı ve elindeki av tüfeğini alarak etkisiz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı. İki saldırgandan birinin üstüne atlayarak silahını elinden alan ve çok sayıda kişinin hayatını kurtaran kişinin, Ahmed el Ahmed adlı bir manav olduğu belirtildi.

Avustralya, Sydney'deki saldırgana cesurca müdahale edip yaralanan Ahmed El Ahmed'i konuşuyor

HASTANEYE KALDIRILDI

43 yaşındaki Ahmed el Ahmed'in saldırı sırasında iki yerinden vurulduğu ve tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Ahmed el Ahmed'in kuzeni Mustafa, hastanede 7News'e yaptığı açıklamada, kuzeninin bu gece ameliyata alınacağını söyledi. Mustafa, iki çocuk babası olan Ahmed el Ahmed'in silahlarla ilgili hiçbir deneyiminin olmadığı aktardı.

Avustralya, Sydney'deki saldırgana cesurca müdahale edip yaralanan Ahmed El Ahmed'i konuşuyor

DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Avustralya basını ve kamuoyunda, Ahmed el Ahmed'in saldırıya müdahale anları gündem olurken, söz konusu anlara ilişkin görüntü sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılıyor. Avustralyalılar, Ahmed'in müdahalesini kahramanca bir hareket olarak niteledi.

Avustralya, Sydney'deki saldırgana cesurca müdahale edip yaralanan Ahmed El Ahmed'i konuşuyor

AVUSTRALYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 29 kişi yaralanmıştı. Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya, Sydney'deki saldırgana cesurca müdahale edip yaralanan Ahmed El Ahmed'i konuşuyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti. Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı - Son Dakika

