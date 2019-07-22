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TABİP yaz akademisi başladı

2 saat önce

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) tarafından ilki düzenlenen, uzay ve havacılık alanında Turkiye'nin önde gelen üniversite ve şirketlerinin katkılarıyla 22 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İstanbul, Ankara ve Kayseri olmak üzere 3...

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Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) tarafından ilki düzenlenen, uzay ve havacılık alanında Turkiye'nin önde gelen üniversite ve şirketlerinin katkılarıyla 22 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İstanbul, Ankara ve Kayseri olmak üzere 3 etaptan oluşan eğitimler İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde başladı.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada hayata geçirilen TABİP ile hem Türkiye'nin akademik ve bilimsel potansiyelinin dünyaya tanıtılması, hem de Türkiye'nin bilim ve teknoloji üretimine destek olunması amaçlandığı belirterek Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi kapsamında geliştirilen portal ve diğer yazılımlar ile yeni, etkin bir akademik ve bilimsel ağ kurulması hedeflenildiği bildirildi. Bu kapsamda, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi'nin sadece öğrencilere veya akademisyenlere hitap etmekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda yükseköğretim kurumları ile iş çevrelerine ulaşıldığı belirtildi.

Portalın, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm bilimsel gelişmelerden, yeni teknolojilerden ve projelerden haber alınmasına; proje grupları oluşturulmasına dünyanın herhangi bir yerinde çalışma yapan akademisyenlerle bilgi alışverişine; milli kuruluşlar, bilim adamları, akademisyenler ve üreticilerin portal üzerinden dünya çapında irtibat kurmalarına ve muhataplarıyla iş birliği yapmalarına imkan sağladığı belirtildi. - ANKARA
Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:26 Kaynak: İHA
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