Son dakika haberleri... TACİKİSTAN'DA HAYATINI KAYBEDEN KIZILAY ESKİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER TAŞLI'NIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri... TACİKİSTAN'DA HAYATINI KAYBEDEN KIZILAY ESKİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER TAŞLI'NIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

26.09.2022 11:05

Son dakika haberler: TACİKİSTAN'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kızılay Eski Genel Müdürü Ömer Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi.

TACİKİSTAN'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kızılay Eski Genel Müdürü Ömer Taşlı'nın cenazesi Türkiye'ye getirildi.

Ömer Taşlı'nın cenazesi Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 08.30'da Duşanbe'den İstanbul'a getirildi. Taşlı'nın cenazesini İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nden ailesi, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Genel Müdür Dr. İbrahim Altan ve Kızılay çalışanları tarafından karşılandı.

Kızılay Eski Genel Müdürü Ömer Taşlı'nın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Tacikistan'da bir insani yardım projesi çerçevesinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Kızılay bünyesinde çalıştığı sürece kurumun geliştirilmesi, reorganizasyonu başta olmak üzere Somali Operasyonu, Marmara Depremi gibi insani açıdan büyük krizlerin planlayıcısı, uygulayıcısı gibi çok farklı noktalarda çalıştı. Çok tezcanlı, çok hızlı sonuç almak isterdi. Bir projeden diğerine koşmayı arzu ederdi. Kızılay'dan ayrıldıktan sonra Hilal İslam Komitesi adına uluslararası yapının bölge koordinatörlüğünü yapıyordu. Kaybı bizi derinden üzmüştür. Bütün Kızılaycıların anılarında mutlaka Ömer Taşlı ile ilgili güzel bir anı vardır. Milletimizin başı sağ olsun dedi. Ömer Taşlı'nın cenazesi İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nden alındıktan sonra tören için Düzce'deki Kızılay Afet Müdahale Merkezi'ne götürüldü.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... TACİKİSTAN'DA HAYATINI KAYBEDEN KIZILAY ESKİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER TAŞLI'NIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ - Son Dakika
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